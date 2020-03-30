Она не меняется! 49-летняя Наоми Кэмпбелл поразила сеть молодостью

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель показала, как проводит карантин

Наоми Кэмпбелл – культовая модель 90-х, которая вот уже многие годы не перестает радовать поклонников цветущим внешним видом. Причем демонстрировать свою неувядающую красоту 49-летняя знаменитость предпочитает не только с помощью обработанных снимков с разнообразных фотосессий и с показов. Наоми – настоящий мастер селфи, которая регулярно делает новый контент для своей странички в Instagram.

Новое селфи Наоми (фото: instagram.com/naomi)

Новое из них появилось в микроблоге Черной Пантеры совсем недавно. На нем Наоми сидит возле зеркала. На звезде надет весьма откровенный топ с глубоким декольте. Дополняют образ несколько цепочек, которые только акцентировали на пышной груди супермодели. Но главное на фото все же – гладкая кожа, округлый овал лица и пухлые губы… С легким макияжем и гладкой укладкой Наоми выглядит невероятно молодо. Что не смогли не отметить поклонники Кэмпбелл, которые буквально засыпали ее комплиментами.

Модель обожает соцсети (фото: instagram.com/naomi)

К слову, такой отличный внешний вид – не только заслуга хорошей генетики Наоми. По словам модели, на ее красоте сказался, в первую очередь, образ жизни. Так, Кэмпбелл давно перестроила свой режим питания, сделав упор на детокс-продукты. Первое, что сделала звезда на этом пути – отказалась от мяса. «Раньше я думала, что никогда не смогу отказаться от мяса, на это меня сподвигли курсы по детоксу организма», – признается Наоми. Теперь основу ее рациона составляют овощи, орехи, зелень, коктейли с суперфудами и продукты качественными жирами. Результат, как говорится, налицо.

Также модель не забывает о физической активности, что помогает держать в тонусе тело, а также ускоряет процессы обновления организма. Пилатес – излюбленный вид активности знаменитой красавицы. Также она регулярно посещает спортзал, записывая попутно видео для своих фолловеров. На странице звезды уже можно найти тренировки на все группы мышц.