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Идеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 21:33
Идеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видом
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Звезда показала новое селфи

Наоми Кэмпбелл известна своей активностью и любовью к благотворительности. Она занимается множеством проектов: начиная от защиты пострадавших от стихийных бедствий и заканчивая помощью темнокожим моделям и африканским дизайнерам. Сейчас, во времена карантина, Наоми сосредоточилась еще на одном важном деле: просвещению людей в вопросах коронавируса, а также поддержке их в этот нелегкий период. Так, легендарная модель уже демонстрировала, как она защищается в обычной жизни, какие использует средства и приемы, чтобы поддерживать здоровье на оптимальном уровне. Также она пишет вдохновляющие и просто развлекательные посты.

Идеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видом

Новое селфи Наоми (фото: принтскрин instagram.com/naomi)

В этот раз свое очередное селфи она посвятила позитивному настрою. Наоми показала фото, где позирует полуобнаженной в собственной постели. 49-летняя звезда лежит на подушке, с достаточно выразительным макияжем и гладко уложенными волосами. На ее лице играет легкая улыбка, а кожа буквально светится свежестью и здоровьем. «Переходя к четвертой неделе, следующие две недели будут самыми тяжелыми, каждый день на этой неделе мы теряли кого-то, кого я знаю, нет времени оплакивать или быть в состоянии быть рядом со своими близкими. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ВЕРУ СИЛЬНОЙ! Дышите, отдыхайте и сбрасывайте. Держите свое настроение на высоком уровне и позитивное отношение! Посылаю вам любовь», – написала Наоми под фото.

Поклонники принялись благодарить супермодель за поддержку, а также писать, как она добра. Не меньше внимания привлек и цветущий вид Кэмпбелл.

  • Мы любим тебя, королева позитива
  • Благословение тебе!
  • Все еще прекрасна, даже на карантине
  • Восхитительна! Аминь
  • Оставайся в безопасности
  • Так красива!
  • Я просто влюбился
  • Очень красивая ты
  • Икона
  • Так невероятна
  • Самая прекрасная женщина в мире. Идеальная красота. Таких больше нет
  • Красивая всегда, оставайся в безопасности

Идеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видомИдеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видомИдеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видомИдеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видомИдеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видом

Идеальная красота: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников цветущим внешним видом

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/naomi)

Напомним, Наоми в последнее время очень увлеклась селфи. И, нужно отметить, у модели они выходят отлично. Такие фото к тому же хорошо разбавляют архивный контент на странице звезды. А также становятся лучшим доказательством, что в настоящее время она выглядит не хуже, чем в молодости.

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