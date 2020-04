У шкіряному комбінезоні і на шпильках: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила ідеальною фігурою в стильному образі

Наомі Кемпбелл – одна з найбільш активних моделей, яка бере участь у численних акціях, показах і світських подіях. А під час карантину не проти згадати найбільш значимі з них. Кілька годин тому вона вирішила висвітлити ще один захід, на якому побувала раніше – триб'ют-концерт на честь свого давнього друга, співака Прінса. Шоу за участю світових зірок Let's Go Crazy: The Grammy Salute To Prince приурочено до пам'ятної дати – популярного виконавця не стало 21-го квітня 2016-го року – і транслюватиметься сьогодні вночі.

У своєму мікроблозі Наомі поділилася фото з івенту, подякувавши за можливість стати частиною такого дійства. Модель виступила на сцені з промовою. «Для мене було честю віддати данину поваги своєму другові», – написала зірка, зазначивши також майстрів, які створили її образ. І він, до речі, варта окремої уваги.

Образ Наомі для концерта (фото: instagram.com/naomi)

Цього разу володарка ідеального тіла і нев'янучої зовнішності вирішила приміряти щось незвичайне. Модель вибрала для виходу чорний шкіряний комбінезон з відвертим декольте, що облягає по всій фігурі. Доповнений ажурними вставками, він виглядав сексуально і зухвало. Зверху Кемпбелл одягла білий, злегка розкльошений плащ завдовжки до колін. Завершили образ туфлі на значних підборах, а також кілька підвісок і великі кільця. Макіяж їй зробили досить яскравий – тіні з металевим блиском, чуттєві губи і чітко окреслені вилиці зробили образ культової моделі 90-х стильним і сяючим. Але родзинка його зачіска. Наомі приміряла коротку перуку з чубком. До речі, з подібною зачіскою ходив один час і сам співак.

Модель знову захопила мережу своїм виглядом (фото: instagram.com/naomi)

Пост зібрав масу лайків і приємних коментарів. Шанувальники не втомлюються дивуватися, як чудово виглядає модель, яка в травні святкуватиме 50-річний ювілей. Варто відзначити, що Наомі останнім часом прагне підкреслити свою молодість в особистому мікроблозі за допомогою численних селфі. На них зірка красується практично без макіяжу, так що пружна гладка шкіра без будь-яких вад і бездоганний овал обличчя стали її візитною карткою.