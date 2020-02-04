Королева Летиция в трендовом кейпе порадовала редким выходом с красавицами-дочками

Королева Летиция вновь порадовала поклонников монаршей семьи Испании. И на этот раз не только образом, но и редким семейным выходом. Королева-консорт Испании с мужем и двумя дочками официально вышла в свет, что происходит крайне редко! Зачастую можно увидеть Летицию с ее супругом - королем Филиппом VI. А вот девочки посвящают большую часть своего времени учебе. Однако на днях семья сделала исключением, появившись на официальном открытии 14-й сессии законодательного собрания.

47-летняя королева Летиция с двумя дочками (14-летняя Леонор и 12-летняя София) сопровождали короля Филиппа VI во время торжественной церемонии в Мадриде. И вновь внимание модных СМИ было приковано к очередному элегантному образу монаршей особы.

Королева Летиция и Филипп VI с дочками на церемонии открытия 14-й сессии законодательного собрания (скриншоты: instagram.com/casarealdeespana)

Мероприятие проходило под открытым небом, поэтому королеве пришлось немного утеплиться. Перед десятками камер супруга Филиппа VI блистала в белоснежном ассиметричном платье. При этом платье имеет весьма оригинальный крой - его края не подшиты. Такая изюминка смотрится весьма необычно. Поверх платья с длинными рукавами Летиция накинула черный кейп с меховым воротником. Напомним, что кейп - один из трендов, продемонстрированных во время Недели высокой моды в Париже в конце января. Dior, Givenchy, Valentino, Jean Paul Gaultier и ряд других Домов моды представили модели с изысканными кейпами.

Скриншоты: instagram.com/theborbonsisters

Элегантный королевский лук Летиции дополняет пара питоновых лодочек и такой же клатч. Волосы королева собрала в изящную высокую прическу. А из украшений отдала предпочтение сережкам с крупными жемчужинами. В целом образ получился очень изысканный.

К слову, уже в помещении королева Летиция сняла кейп, оставшись в приталенном платье с пышной ассиметричной юбкой молочного оттенка. Платье, как обычно, идеально подчеркивало стройную фигуру своей собственницы. Изюминка наряда - необработанный край на груди.

Дочки королевы Летиции - принцессы Леонор и София (скриншот: instagram.com/theborbonsisters)

Принцессы Леонор и София также привлекли внимание модных журналистов. И не только своей невероятной схожестью с мамой красавицей. Девочки пришли на церемонию в одинаковых черных пальто, а также со слегка завитыми распущенными волосами. Леонор и Софи вели себя, как истинные леди, приветствуя гостей. 52-летний король Филипп выбрал классические костюм и пальто, разбавив образ одной яркой деталью — голубым галстуком.

Напомним, ранее Иванка Трамп прогадала с кроем пальто, которое прибавило ей лишние сантиметры.