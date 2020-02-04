Королева Летиція в трендовому кейпі порадувала рідкісним виходом з красунями-доньками

Королева Летиція знову порадувала шанувальників монаршої родини Іспанії. І на цей раз не тільки образом, але і рідкісним сімейним виходом. Королева-консорт Іспанії з чоловіком і двома доньками офіційно вийшла у світ, що відбувається вкрай рідко! Часто можна побачити Летицію з її чоловіком - королем Філіпом VI. А ось дівчата присвячують більшу частину свого часу навчанню. Однак днями сім'я зробила винятком, з'явившись на офіційному відкритті 14-ї сесії законодавчих зборів.

47-річна королева Летиція з двома доньками (14-річна Леонор і 12-річна Софія) супроводжували короля Філіпа VI під час урочистої церемонії в Мадриді. І знову увага модних ЗМІ була прикута до чергового елегантного образу монаршої особи.

Королева Летиція і Філіп VI з доньками на церемонії відкриття 14-ї сесії законодавчих зборів (скріншоти: instagram.com/casarealdeespana)

Захід проходив під відкритим небом, тому королеві довелося трохи утеплитися. Перед десятками камер жінка Філіпа VI блищала в білосніжному асиметричному платті. При цьому сукня має досить оригінальний крій - її краї не підшиті. Така родзинка виглядає вельми незвично. Поверх сукні з довгими рукавами Летиція накинула чорний кейп з хутряним коміром. Нагадаємо, що кейп - один із трендів, продемонстрованих під час Тижня високої моди в Парижі в кінці січня. Dior, Givenchy, Valentino, Jean Paul Gaultier і ряд інших Будинків моди представили моделі з вишуканими кейпами.

Скріншоти: instagram.com/theborbonsisters

Елегантний королівський лук Летиції доповнює пара пітонових човників і такий же клатч. Волосся королева зібрала у витончену високу зачіску. А з прикрас віддала перевагу сережками з великими перлинами. В цілому образ вийшов дуже вишуканий.

До речі, вже в приміщенні королева Летиція зняла кейп, залишившись у приталеній сукні з пишною асиметричною спідницею молочного відтінку. Сукня, як звичайно, ідеально підкреслювала струнку фігуру своєї власниці. Родзинка наряду - необроблений край на грудях.

Доньки королеви Летиції - принцеси Леонор і Софія (скріншот: instagram.com/theborbonsisters)

Принцеси Леонор і Софія також привернули увагу модних журналістів. І не тільки своєю неймовірною схожістю з мамою красунею. Дівчатка прийшли на церемонію в однакових чорних пальто, а також зі злегка завитими розпущеним волоссям. Леонор і Софі вели себе, як справжні леді, вітаючи гостей. 52-річний король Філіп вибрав класичні костюм і пальто, розбавивши образ однією яскравою деталлю — блакитною краваткою.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри.