Королева Летиция пленила изящной фигурой в трендовом платье-макси в горох

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Изящный образ подчеркивают замшевые сапоги-чулки

Королевские персоны продолжают вдохновлять тысячи поклонников стильными образами. Вслед за Кейт Миддлтон, чью “играющую с ветром юбку” будут обсуждать еще долго, новым светским выходом порадовала 47-летняя супруга короля Филиппа VI. Королева Летиция посетила торжественную церемонию награждения национальной мужской сборной Испании по гандболу. Событие прошло 28 января в Мадриде. Летиция сопровождала на торжественной встрече своего супруга, который и проводил церемонию награждения.

В пышных дворцовых стенах Сарсуэла (дворец и официальная резиденция короля и королевы Испании) Летиция появилась перед публикой в одновременно простом и элегантном платье c пышной юбкой от Carolina Herrera. На черном фоне рассыпается мелкий белый горошек. Отметим, что принт polka dot вновь актуален этим летом. Романтичный тренд 1980-х не планирует отступать.

Королева Летиция в платье от Carolina Herrera (скриншоты: instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Стройную фигуру 47-летней супруги Филиппа VI выгодно подчеркивает приталенный силуэт, а также V-образный вырез и едва заметный тонкий поясок на талии. В романтичном платье королева Испании смотрится еще более хрупкой.

Образ довершают черные замшевые сапоги-чулки. Обратите внимание, что такая обувь визуально позволяет “вытянуть” силуэт.

Фото: instagram.com/casarealdeespana

Как обычно, макияж монаршей особы сделан с акцентом на максимальную естественность, с акцентом на глаза. Летиция отказалась на этот раз от броских аксессуаров. В ушках лишь поблескивали едва заметные золотые сережки.

В целом у королевы Летиции получился очень нежный и женственный образ, который вполне соответствовал торжественному мероприятию.

Отметим, что королева-консорт Испании очень часто отдает предпочтение нарядам из масс-маркета, а не только люксовым брендам. К примеру, во время своего недавнего выхода Летиция продемонстрировала бюджетный образ в платье за 1800 грн. Более того, Летиция отстаивает тренд сознательного потребления. Поэтому всегда носит вещи несколько раз.