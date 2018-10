Украинка снялась в ролике от Dior вместе с Шарлиз Терон (видео)

Видео: J'adore the New Absolu - The film (YouTube/Christian Dior)

Украинская фотограф и модель Кейт Андервуд, которая живет и работает в США, снялась в новом ролике парфюма от Dior. Главной героиней рекламы стала голливудская звезда Шерлиз Терон, которая представляет этот парфюм уже 14 лет. RBC-Lite решил выяснить, чем больше всего увлекается украинка.

Под псевдонимом Кейт Андервуд скрывается имя украинской девушки из Киева Кати Подлесной. Underwood – дословный перевод с английского "под лесом".

28-летняя Кейт невероятно активная, она постоянно работает и исследует новое. Кейт родилась и выросла в Киеве. Девушка с особым чувством говорит об этом городе: "С тех пор, как я начала много путешествовать, жить в Лондоне, а потом в Нью-Йорке, у меня возникло еще одно особенно сильное чувство к Киеву – возвеличивание. Я всегда рассказываю всем иноземным друзьям, какие крутые и талантливые люди живут в Киеве и в Украине в целом".

Кейт Андервуд стала мамой в 18 лет. В одном из интервью она говорила, что дочка стала для нее большой мотивацией для построения карьеры. Она помогла ей понять страсть к фотографиям и понять, кем она является в целом.

"Как-то дома я нашла старую пленочную камеру и мне понравился процесс фотографии. Я поняла, что когда снимаю - время останавливается. Я начала фотографировать друзей, вечеринки и просто везде брала камеру с собой. Меня интересовало, во что одеты люди, как они выглядят - искала интересных персонажей для съемки. Фотографии и Photoshop я выучила сама", - призналась модель.

В фотографиях Кейт вдохновляет стиль начала 90-х, а наибольший источник вдохновения – мама. Ее очаровывает минимализм и некая простота этого периода: "Фэшн существует в контексте фотографии, потому что именно она фиксирует определенный момент в моде. На фото сохраняется период, который легко можно определить. Мода и фотография очень тесно связаны".

Мама Кейт также была моделью. Она дала ей уверенность, поощряя ее сильную личность и одаривая любовью. Как фотограф Кейт разделяет три портфолио в зависимости от потребностей заказчика. Первое – это более фэшн-фотография. Она о минимализме и размытии границ между женским и мужским. "Я ищу недостатки в объектах съемки, потому что считаю, что они интересные", - отметила фотограф.

Второй вид – это репортажи с ивентов. Интересно ловить атмосферу и моменты "здесь и сейчас". "Как-то я снимала целый дневник таких репортажей для W Magazine. Этот журнал очень помог мне, когда я переехала в Нью-Йорк. Там я была неизвестным человеком, надо было начинать все сначала. Но не стоит этого бояться", - рассказывает Андервуд.

Третий вид портфолио – палароиды. Такой формат ловит моменты и вызывает ностальгию. "Это интимные снимки, на которых все с первого раза получаются красивыми. Это какая-то магия. Благодаря таким полароидные фото, которые я выставляла в Instagram, со мной сконтактувався один итальянский бренд. Они захотели, чтобы я сделала для них то же - снимала своей повседневной жизни. В результате мне разрешили делать все, что я хочу: я выбирала локации и образы и снимала себя. И это был 2012 год, когда соцсети не были столь развитыми. Но уже тогда бренды искали способы интеграции на платформе", - поделилась модель.

Лучший момент в фэшн-фотографии - это искать баланс между рамками от клиента и своим самовыражением. "Я не ищу конкретных референсов, чтобы точно повторить какую-то позу на фото. А готовлю мудборды для съемки. Лучше развивать себя и ходить по музеям и галереям, изучать альбомы любимых фотографов, смотреть хорошее кино. И все это вместе повлияет на твою работу. Для творчества важно быть развитым и образованным", - подчеркивает Кейт.

