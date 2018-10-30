"Как Мелания Трамп": Осадчая в элегантном платье блеснула на светском рауте

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая трогательно призналась Турции в любви

Катя Осадчая посетила официальное мероприятие в Киеве, посвященное 95-й годовщине основания Турецкой Республики (официальная дата основания — 29 октября 1923 года).

"Поздравляю всех граждан Турции с национальным праздником — годовщиной провозглашения Турецкой Республики. Желаю мира, стабильности и процветания", — написала на своей instagram-страничке украинская телеведущая.

При этом для торжественного события Осадчая выбрала достаточно строгое деловое платье-футляр ниже колен насыщенного синего цвета. И все же платье не лишено "вечерних элементов": разрез до средины бедра, одно плечо открыто и декорировано сдержанными складками. Свой образ Осадчая дополнила оригинальной шапочкой, декорированной орнаментами.

Катя Осадчая в деловом образе (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Осадчая вместе со своим мужем, ведущим Юрием Горбуновым достаточно часто отдыхают в Турции, откуда пара делилась яркими снимками на фоне различных достопримечательностей Стамбула.

"Я много раз была в Турции и люблю эту страну за все! За невероятную атмосферу Стамбула, за архитектуру, вкусную еду, хорошие отели, за то, что Турцию можно исследовать и исследовать, моя мечта — Каппадокия, и мы обязательно туда поедем, и поедем снова в Стамбул и будем есть симит (ред. — бублик с кунжутом), гулять по набережной и считать рыбок в ведрах местных рыбаков", — восторженно написала Осадчая.

Также ведущая призналась в любви Турции: "#люблютуретчину".

Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

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Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее выбор. Многие отметили, что выбранное Осадчей платье ей очень к лицу.

"Как всегда, великолепная", — восхищается kristinakoposhko.

"Какая фигура!" — пишет angelika_chereshny.

"Ви як Меланія Трамп", — отмечает alyonyk.

"Платье — бомба!" — хвалит ageichevaa.

"Шикарное платье", — соглашается victoriamelanthe.

"Дуже гарний капелюшок", — замечает oliakantsiber.

"Катя, у вас вообще когда-нибудь бывают неудачны фото?)" — улыбается alenka_koshelieva.

Напомним, ранее Катя Осадчая удивила сеть смелым образов для вечеринки в честь Хэллоуина 2018. Так, ведущая появилась в необычном образе "женщины-овна".

До этого Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими осенним фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов: история любви известной пары телеведущих (видео: РБК-Украина)