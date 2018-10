Українка знялася в ролику від Dior разом з Шарліз Терон (відео)

Відео: J'adore the New Absolu - The film (YouTube/Christian Dior)

Українська фотограф і модель Кейт Андервуд, яка живе і працює в США, знялася в новому ролику парфуму від Dior. Головною героїнею реклами стала голлівудська зірка Шерліз Терон, яка представляє цей парфум вже 14 років. RBC-Lite вирішив з'ясувати, чим найбільше захоплюється українка.

Скріншот з відео

Під псевдонімом Кейт Андервуд ховається ім'я української дівчини з Києва Каті Підлісної. Underwood – дослівний переклад з англійського "під лісом".

28-річна Кейт неймовірно активна, вона постійно працює і досліджує нове. Кейт народилася і виросла в Києві. Дівчина з особливим почуттям говорить про це місто: "З тих пір, як я почала багато подорожувати, жити в Лондоні, а потім в Нью-Йорку, у мене виникло ще одне особливо сильне почуття до Києва – звеличення. Я завжди розповідаю всім іноземним друзям, які круті і талановиті люди живуть в Києві і в Україні в цілому".

Кейт Андервуд стала мамою 18 років. В одному з інтерв'ю вона говорила, що донька стала для неї великою мотивацією для побудови кар'єри. Вона допомогла їй зрозуміти пристрасть до фотографій і зрозуміти, ким вона є в цілому.

Фото: instagram.com/undervoodoo

"Якось вдома я знайшла стару плівкову камеру і мені сподобався процес фотографії. Я зрозуміла, що коли знімаю - час зупиняється. Я почала фотографувати друзів, вечірки і просто скрізь брала камеру з собою. Мене цікавило, у що одягнені люди, як вони виглядають - шукала цікавих персонажів для зйомки. Фотографії та Photoshop я вивчила сама", - зізналася модель.

У фотографіях Кейт надихає стиль початку 90-х, а найбільший джерело натхнення – мама. Її зачаровує мінімалізм і якась простота цього періоду. "Фешн існує в контексті фотографії, тому що саме вона фіксує певний момент в моді. На фото зберігається період, який легко можна визначити. Мода і фотографія дуже тісно пов'язані".

Мама Кейт також була моделлю. Вона дала їй впевненість, заохочуючи її сильну особистість і обдаровуючи любов'ю. Як фотограф Кейт розділяє три портфоліо в залежності від потреб замовника. Перше – це фешн-фотографія. Вона про мінімалізм і розмиття кордонів між жіночим і чоловічим. "Я шукаю недоліки в об'єктах зйомки, тому що вважаю, що вони цікаві", - відзначила фотограф.

Фото: instagram.com/undervoodoo

Другий вид – це репортажі з івентів. Цікаво ловити атмосферу і моменти "тут і зараз". "Якось я знімала цілий щоденник таких репортажів для W Magazine. Цей журнал дуже допоміг мені, коли я переїхала в Нью-Йорк. Там я була невідомою людиною, треба було починати все спочатку. Але не варто цього боятися", - розповідає Андервуд.

Фото: instagram.com/undervoodoo

Третій вид портфоліо – палароїды. Такий формат ловить моменти і викликає ностальгію. "Це інтимні знімки, на яких всі з першого разу виходять красивими. Це якась магія. Завдяки таким полароїдним фото, які я виставляла в Instagram, зі мною сконтактувався один італійський бренд. Вони захотіли, щоб я зробила для них те ж - знімала своєму повсякденному житті. В результаті мені дозволили робити все, що я хочу: я вибирала локації і образи і знімала себе. І це був 2012 рік, коли соцмережі не були настільки розвиненими. Але вже тоді бренди шукали способи інтеграції на платформі", - поділилася модель.



Фото: instagram.com/undervoodoo

Кращий момент у фешн-фотографії - це шукати баланс між рамками від клієнта і своїм самовираженням. "Я не шукаю конкретних референсов, щоб точно повторити якусь позу на фото. А готую мудборди для зйомки. Краще розвивати себе і ходити по музеях і галереях, вивчати альбоми улюблених фотографів, дивитися хороше кіно. І все це разом вплине на твою роботу. Для творчості важливо бути розвиненим і освіченим", - підкреслює Кейт.

