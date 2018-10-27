"Она и лысой будет крутой": Надя Дорофеева шокировала фанатов новой прической (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка использовала для создания прически искусственные волосы

Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая недавно примерила образ рокера, снова шокировала фанатов внешним видом. Она предстала перед поклонниками с волосами синего цвета. Фотография опубликована в пресс-службе канала 1+1 в Instagram.

Фото: (instagram.com/1plus1_ua)

В комментариях к снимку многие написали, что девушке не идет новый образ. Некоторые посчитали, что она с любым цветом волос (и даже без них) будет оставаться непревзойденной. Многие просто посоветовали ей повзрослеть.

"Похожа на 11-классницу, в хорошем смысле)))", "Она и лысой будет крутой", "Классно", "Это капец", "Ужас", "Круто", "Супер", "Красивая", "Вау", "Это не ее родные волосы. А по факту не очень хорошо...", "Надя всегда красивая", "Ужас, пора повзрослеть", – считают фанаты артистки.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/1plus1_ua

Напомним, ранее поклонники Дорофеевой обратились к ней с весьма необычной просьбой — "вернуть омбре". Все дело в том, что исполнительница решила немного поэкспериментировать с цветом волос, выбрав более темный оттенок.

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Видео: РБК-Украина