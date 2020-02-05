Кейт Миддлтон показала образ ко дню святого Валентина в шарфе с сердечками и красном платье

Кейт Миддлтон после отречения Меган Маркл вышла на первый план. Теперь внимание модных критиков всецело приковано к герцогине Кембриджской… По крайне мере до тех пор, пока Маркл вновь не возобновит светские выходы. Однако пока что Меган и принц Гарри явно заняты совсем другими заботами в Канаде. А вот герцоги Кембриджские с головой приступили к своим обязанностям. Напомним, что Миддлтон в этом году запускает свой самый масштабный проект 5BigQuestions, направленный на помощь и развитие детей до 5 лет. Так как именно до этого возраста, согласно исследованиям, формируются личностные качества человека, которые определят его будущую роль в обществе. При этом герцогиня Кэтрин не пропускает и совместные визиты по стране с супругом.

Так, 4 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили с официальным визитом Южный Уэльс. Представители монаршей семьи пришли проинспектировать работу спасательной станции, расположенной на мысе Мамблс. Также Кэтрин и Уильям посетили центр валлийской металлургической промышленности Порт-Толбот.

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время поездки в Южный Уэльс

Как обычно, внимание модных СМИ было приковано также к образу герцогини Кембриджской. Образ получился элегантным и в меру сдержанным, но с вкраплением ярких красок. Так. потенциальная королева Великобритании выбрала в поездку двубортное черное пальто длины миди от Hobbs - один из любимых британских брендов супруги принца Уильяма. Пальто классического кроя отлично подчеркивает идеальную фигуру Миддлтон.

Образ герцогини также дополняло красное платье от бренда Zara. В тон которому герцогиня подобрала красный клатч и шерстяной платок с игривым принтом в виде сердечек. Кстати, шарф - от бренда BEULAH, стоимость - €138, На сайте бренда отмечается, что шерстяной шарф был сделан вручную мастерицами Непала!

Завершают эффектный образ замшевые черные ботинки на низком каблуке. А вот волосы герцогине пришлось собрать в хвост из-за сильного ветра на мысе.

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время поездки в Южный Уэльс

Герцог и герцогиня Кембриджские прогулялись вдоль набережной, а затем сели на спасательную лодку в бухте Суонси, чтобы поговорить с командой об их круглосуточных спасательных операциях.

Фото в материале: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, ранее Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки.