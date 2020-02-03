Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в платье, которое уже надевала 8 лет назад

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Миддлтон блистала, словно восточная принцесса

Кейт Миддлтон стала почетной гостьей уже 73-й по счету премии BAFTA — награждение премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Пышное событие традиционно прошло в стенах Альберт-Холла в Лондоне. При этом герцог и герцогиня Кембриджские уже четвертый раз посетили торжественное мероприятие. Как обычное, внимание журналистов и модных СМИ было приковано к утонченному образу Миддлтон. Отметим, что супруга принца Уильяма в который раз поддержала “философию сознательного потребления”. Поэтому пришла на премьеру в платье, в котором уже появлялась ранее.

Так, герцог Кембриджский, принц Уильям играл важную роль церемонии — он выступает в качестве президента BAFTA. А вот герцогиня Кэтрин демонстрирует трендовые наряды. Более того, иконе стиля среди монархинь (по версии TATLER) удалось действительно убедить всех присутствующих и своих поклонников.

В этом году организаторы церемонии BAFTA решили затеять своеобразный “челлендж”. Всех звездных гостей мероприятия попросили на этот раз прийти на красную дорожку в наряде из собственного гардероба. То есть не выбирать и не покупать специально что-то новое для премии. В такой способ организаторы премии также поддержали тренд “осознанного потребления”.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Поклонников королевской семьи волновал вопрос, в каком же платье придет Миддлтон? Герцогиня Кембриджская отдала предпочтение роскошному платью, в котором она появлялась в 2012 году во время официального тура по Малайзии.

Перед десятками камер Кейт Миддлтон по-настоящему блистала в роскошном вечернем наряде от Alexander McQueen. Платье белого цвета с глубоким декольте декорировано сияющими аппликациями золотого цветка гибискуса. Кэтрин выглядела как настоящая восточная принцесса.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Вечерний образ будущая королева Великобритании дополнила золотыми туфельками от Jimmy Choo и эффектным клатчем Anya Hindmarch. Бриллиантовые серьги и ожерелье безупречно завершили вечерний ансамбль.

Стилисты Кэтрин собрали ее длинные густые волосы в аккуратную высокую прическу. Макияж уже традиционно сделан с акцентом на глаза, что только подчеркнуло природную красоту герцогини.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри недвусмысленно отреагировали на слухи о возвращении в Великобританию.