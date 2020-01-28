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Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Lite » Мода 28.01.2020 - 17:05
Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиню Кембриджскую смогла достойно выйти из пикантной ситуации

Кейт Миддлтон не перестает приятно удивлять и восхищать своим трудолюбием. После насыщенного дня, связанного с церемонией памяти жертв Холокоста, герцогиня Кембриджская вновь приступила к постепенной реализации своей главной миссии на 2020 год. Напомним, что в этом году супруга принца Уильяма объявила о старте масштабной программы по защите детей - “5 Big Questions”. Как отмечают в пресс-службе герцогини: “То, что мы переживаем в самые ранние годы - от утробы до пяти лет, - формирует нашу будущую жизнь”.

Сегодня, 28 января Кейт Миддлтон посетила детский госпиталь Evelina London Children's Hospital. Для своего очередного делового выхода герцогиня Кэтрин выбрала элегантный твидовый образ. Однако новый визит супруги принца Уильяма запомнился пикантной деталью.

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Кейт Миддлтон в костюме от Dolce & Gabbana (скриншоты: instagram.com/royal.addicted)

Так, Миддлтон посетила госпиталь, чтобы лично проверить ход реализации своего нового прокта. В рамках этого проекта Национальная портретная галерея вместе с художниками устраивает серию мастер-классов для детей, которые проходят курс лечения в больнице.

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Детали образа (сриншоты: instagram.com/royal.addicted)

Для делового выхода Кейт выбрала костюм от Dolce & Gabbana, сшитый специально на заказ для герцогини Кембриджской. Твидовый наряд состоит из элегантного жакета и воздушной мини-юбки. Образ завершают плотные черные колготки. Напомним, что представительницам монаршей семьи не рекомендуется на официальные встречи надевать полупрозрачные колготки телесного оттенка. Также с образом гармонично сочетаются замшевые туфли на устойчивом каблуке - от бренда Gianvito Rossi, это любимая модель супруги принца Уильяма Из украшений в ушках Кэтрин поблескивали серьги с камнями от Mappin & Webb. Следует отметить, что образ в целом отлично подчеркивает стройную фигуру Миддлтон.

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Скриншот: instagram.com/the_fashionlover_mag

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Кейт Миддлтон едва удержала мини-юбку под порывами ветра, показав всем стройные ножки

Скриншоты: instagram.com/royalfamily223

А вот что еще подчеркивало фигуру герцогини, так это ветер! Выйдя из машины герцогиня попала в неловкую ситуацию, когда под порывами ветра ее пышная юбка стала разлетаться в разные стороны. Собственно, по этой же причине королевский дресс-код не приветствует длину мини. Однако Миддлтон уже давно не привыкать его нарушать.

Герцогиня Кембриджская смогла выйти из ситуации, как истинная леди. Она непринужденно придерживала юбка. И даже умудрилась под порывами стихии вежливо поздороваться с детьми, которые вручили цветы уважаемой гостье.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в леопардовой юбке показала сногсшибательный деловой образ на встрече в детском центре Кардиффа.

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