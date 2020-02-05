Кейт Міддлтон показала образ до дня святого Валентина в шарфі з сердечками і червоній сукні

Кейт Міддлтон після зречення Меган Маркл вийшла на перший план. Тепер увага модних критиків цілком прикута до герцогині Кембриджської... Принаймні до тих пір, поки Маркл знову не відновить світські виходи. Однак поки що Меган і принц Гаррі явно зайняті зовсім іншими турботами в Канаді. А ось герцоги Кембриджські з головою приступили до своїх обов'язків. Нагадаємо, що Міддлтон в цьому році запускає свій наймасштабніший проект 5BigQuestions, спрямований на допомогу і розвиток дітей до 5 років. Так як саме до цього віку, згідно з дослідженнями, формуються особистісні якості людини, які визначать її майбутню роль в суспільстві. При цьому герцогиня Кетрін не пропускає і спільні візити по країні з чоловіком.

Так, 4 лютого Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали з офіційним візитом Південний Уельс. Представники монаршої родини прийшли проінспектувати роботу рятувальної станції, розташованої на мисі Мамблс. Також Кетрін і Вільям відвідали центр валлійської металургійної промисловості Порт-Толбот.

Кейт Міддлтон і принц Вільям під час поїздки в Південний Уельс

Як завжди, увага модних ЗМІ була прикута також до образу герцогині Кембридської. Образ вийшов елегантним і в міру стриманим, але з вкрапленням яскравих фарб. Так. потенційна королева Великобританії вибрала в поїздку чорне двобортне пальто довжини міді від Hobbs - один з улюблених британських брендів дружини принца Вільяма. Пальто класичного крою відмінно підкреслює ідеальну фігуру Міддлтон.

Образ герцогині також доповнювало червоне плаття від бренду Zara. В тон якому герцогиня підібрала червоний клатч і вовняну хустку з грайливим принтом у вигляді сердечок. До речі, шарф - від бренду BEULAH, вартість - €138, На сайті бренду зазначається, що вовняний шарф був зроблений вручну майстринями Непалу!

Завершують ефектний образ замшеві чорні черевики на низькому каблуці. А ось волосся герцогині довелося зібрати в хвіст через сильний вітер на мисі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям під час поїздки в Південний Уельс

Герцог і герцогиня Кембриджські прогулялися уздовж набережної, а потім сіли на рятувальну човен в бухті Суонсі, щоб поговорити з командою про їх цілодобові рятувальні операції.

Фото в матеріалі: instagram.com/kensingtonroyal

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон ледь втримала міні-спідницю під поривами вітру, показавши всім стрункі ніжки.