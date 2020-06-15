Какая же она роскошная! Ким Кардашьян подчеркнула соблазнительную фигуру пикантным нарядом

Ким Кардашьян продолжает соблазнять своими выдающимися формами. В этот раз звезда напомнила всем соблазнительный аутфит, который уже демонстрировала ранее. 39-летняя дива надела бледно-розовое платье с пикантными вырезами на груди и животе, которое подчеркнуло ее пышную грудь, тонкую талию и роскошные бедра. В дополнение к наряду она подобрала серьги, напоминающие лепестки цветов. Завершают картину макияж с идеальным цветом лица, накладными ресницами и чувственными губами натурального оттенка. А также гладко зачесанные в косу волосы. Получилось необычно и стильно.

Ким покорила сеть роскошной фигурой (фото: instagram.com/kimkardashian)

С помощью образа звезда захотела напомнить о любимых брендах, которые заслуживают внимания. «Я хотела рассказать вам о черном бренде, который я люблю. @joliesaudiaa разрабатывает всю трикотажную одежду @jbdapparel. Я люблю ее вещи, посмотрите ее!», – написала Ким, приглашая всех на сайт за обновками. Поклонники оценили не только желание Ким поделиться ценной информацией, но и ее красоту. «Ты прекрасна», «Ты так красива, Ким», «Самая красивая», «Восхитительная леди», «Удивительная», «Восхитительная», «Я люблю тебя», «Ты нереальная», – не могут остановиться они.

Ким и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким в выходные порадовала новым фото с годовалым сыном Псалмом. Малыш уже заметно подрос и делает первые успехи в освоении важных жизненных навыков. Счастливая мамочка не смогла удержаться, чтобы не рассказать об этом публике. «Мой малыш Псалм самый сладкий в мире. Он только начал ходить!», – написала она под снимком, где держит своего ребенка на руках, полулежа на кресле. Нужно отметить, что выглядит Ким, словно собралась на светский раут. Телесного оттенка облегающий джемпер, кожаные брюки со змеиным принтом, безупречный макияж и высокая укладка… А вот ребенок, похоже, только завершил банные процедуры. Псалм, завернутый в полотенце, с забавной прической и сосредоточенным личиком просто покорил армию фанатом Ким. Фото набрало более 3 миллионов лайков, и это явно не предел.