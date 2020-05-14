Вот это формы! Ким Кардашьян ошеломила пышной грудью в откровенном наряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда празднует 170 миллионов фолловеров

Ким Кардашьян отмечает важное событие: на днях количество ее фолловеров в Instagram перевалило за отметку 170 миллионов. «170 миллионов! Вау! Я люблю вас всех очень сильно», – написала она. По такому поводу 39-летняя телезвезда, бизнесвумен и многодетная мама запостила новую серию жарких кадров в соблазнительном образе. Она примерила зеленое мини-платье с эффектным лифом, который едва прикрыл пышную грудь знаменитости. Волосы она убрала в гладкую укладку, а макияж сделала с толстым слоем бронзатора и розовыми губами. Образ получился по-летнему игривым и ярким. В дополнение к платью она подобрала крошечную сумочку в тон полосам на нем.

Ким ошеломила красотой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Наряд, который подчеркнул знаменитые формы дивы, имел небывалый успех у поклонников Ким. Они принялись поздравлять Кардашьян с ее все растущей популярностью, а также хвалить ее платье и соблазнительные формы.

Удивительная! Поздравляю, красотка

Горячая штучка

Мы тоже очень тебя любим, дорогая

О боже, это все!

Как ты поддерживаешь это тело, со столь необычной анатомией… но я считаю, что ты выглядишь прекрасно всегда. Обожаю тебя

Идеальна

Прекрасна

Очень красивое тело, люблю тебя

Королева! В Instagram настоящая королева

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kimkardashian)

К слову, Ким со своими 170 миллионами все равно не удалось обойти рекордсменку по количеству фанатов в популярной сети – Кайли Дженнер. У 22-летней младшей сестры Ким уже набралось более 175 миллионов поклонников. Следом за ней идет Кендалл со своими 129 миллионами. Затем – Хлои, которой удалось заинтересовать своими постами 110 миллионов человек. А замыкает эту цепочку старшая из сестре Кортни, на которую подписаны «всего лишь» 92 миллиона.

Напомним, сестры прославились благодаря телешоу о семействе Кардашьян, которое и сейчас выходит на американских телеканалах. Но со временем превратились в светских львиц и «королев» сети. Каждая из них уже успела обзавестись собственным бизнесом, который продвигает с помощью Instagram. Правда, Кендалл пока успела только зарегистрировать свой косметический бренд.

Автор: Мила Иванова