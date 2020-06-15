Яка ж вона розкішна! Кім Кардашьян підкреслила спокусливу фігуру пікантним вбранням

Кім Кардашьян продовжує спокушати своїми видатними формами. Цього разу зірка нагадала усім спокусливий аутфіт, який вже демонструвала раніше. 39-річна діва одягла блідо-рожеве плаття з пікантними вирізами на грудях і животі, яке підкреслило її пишні груди, тонку талію і розкішні стегна. В доповнення до нього вона підібрала сережки, що нагадують пелюстки квітів. Завершують картину макіяж з ідеальним кольором обличчя, накладними віями і чуттєвими губами натурального відтінку. А також гладко зачесане в косу волосся. Вийшло незвично і стильно.

Кім підкорила мережу розкішною фігурою (фото: instagram.com/kimkardashian)

За допомогою образу зірка захотіла нагадати про улюблені бренди, які заслуговують уваги. «Я хотіла розповісти вам про чорний бренд, який я люблю. @joliesaudiaa розробляє весь трикотажний одяг @jbdapparel. Я люблю її речі, подивіться її!», – написала Кім, запрошуючи всіх на сайт за обновками. Шанувальники оцінили не тільки бажання Кім поділитися цінною інформацією, але і її красу. «Ти прекрасна», «Ти так красива, Кім», «Найкрасивіша», «Чарівна леді», «Дивна», «Чудова», «Я люблю тебе», «Ти нереальна», – не можуть зупинитися вони.

Кім і Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім у вихідні порадувала новим фото з однорічним сином Псалмом. Малюк вже помітно підріс і робить перші успіхи в освоєнні важливих життєвих навічок. Щаслива матуся не змогла втриматися, щоб не розповісти про це публіці. «Мій малюк Псалм найсолодший у світі. Він тільки почав ходити!», – написала вона під знімком, де тримає дитину на руках, напівлежачи на кріслі. Потрібно відзначити, що виглядає Кім, немов зібралася на світський раут. Тілесного відтінку облягаючий джемпер, шкіряні штани зі зміїним принтом, бездоганний макіяж і висока укладка... А от дитина, схоже, лише завершила лазневі процедури. Малюк, загорнутий у рушник, з кумедною зачіскою і зосередженим обличчям просто підкорив армію фанатом Кім. Фото набрало більше 3 мільйонів лайків, і це явно не межа.