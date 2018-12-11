Британская актриса показала образ от украинского дизайнера

Фото: Наоми Харрис (instagram.com/naomieharris)

Звезда выбрала домашнюю одежду от Натальи Зинько

В последнее время мировые знаменитости все чаще выбирают вещи от украинских дизайнеров и выходят в них на публику. Однако известная британская актриса Наоми Харрис даже дома ходит в одежде украинского бренда. Звезда отдала предпочтение удобному повседневному костюму от Натальи Зинько.

Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram, поделившись снимком Наоми.

Фото: instagram.com/natashazinkomagazin

На фото звезда фильмов "007: Координаты "Скайфолл" и "Лунный свет" запечатлена сидящей на кровати в сером спортивном костюме.

Сама Наоми также поделилась снимком у себя на страничке, отметив, что кровать - ее любимое место в доме.

Судя по информации на сайте Зинько, брюки и кофта продаются отдельно и стоят около 300-335 евро за каждую вещь.

Отметим, что в 2017 году 42-летняя Харрис была номинирована на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

Фото: Наоми Харрис (instagram.com/naomieharris)

Напомним, ранее всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Мы также писали о том, что звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Кстати, актриса Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера. 21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ.

Видео: (video.rbc.ua)