Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера

Артистка дала концерт в Чикаго в сексуальній міні-сукні
Останнім часом світові знаменитості все частіше з'являються на публіці в нарядах від українських дизайнерів. Не стала виключенням і відома британська співачка родом з Косово Дуа Ліпа, яка вийшла на сцену в яскравому образі.
Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько. Про це український дизайнер повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Скріншот поста (instagram.com/natashazinkomagazin)
Наряд на бретельках також прикрашений численними блискітками.
Відзначимо, що 23-річна виконавиця таких популярних хітів, як "One Kiss", "No Lie", "Last dance" доповнила свій образ блискучими сріблястими ботфортами на шпильці і яскравим макіяжем.
Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)
Кілька знімків з виступу Дуа Ліпа виклала на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)
"До біса святково", - написала зірка.
Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)
Нагадаємо, раніше британська актриса Наомі Харріс показала образ від українського дизайнера. Зірка віддала перевагу зручному повсякденному костюму від Наталії Зінько.
Відзначимо, що також всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.
Ми також писали про те, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.
Відео: РБК-Україна