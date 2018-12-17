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Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера

Lite » Стиль і мода 17.12.2018 - 14:58
Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера
Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Артистка дала концерт в Чикаго в сексуальній міні-сукні

Останнім часом світові знаменитості все частіше з'являються на публіці в нарядах від українських дизайнерів. Не стала виключенням і відома британська співачка родом з Косово Дуа Ліпа, яка вийшла на сцену в яскравому образі.

Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько. Про це український дизайнер повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнераВідома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнераВідома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнераВідома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера

Скріншот поста (instagram.com/natashazinkomagazin)

Наряд на бретельках також прикрашений численними блискітками.

Відзначимо, що 23-річна виконавиця таких популярних хітів, як "One Kiss", "No Lie", "Last dance" доповнила свій образ блискучими сріблястими ботфортами на шпильці і яскравим макіяжем.

Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Кілька знімків з виступу Дуа Ліпа виклала на своїй сторінці в Instagram.

Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнераВідома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнераФото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

"До біса святково", - написала зірка.

 

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Нагадаємо, раніше британська актриса Наомі Харріс показала образ від українського дизайнера. Зірка віддала перевагу зручному повсякденному костюму від Наталії Зінько.

Відзначимо, що також всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

Ми також писали про те, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

Відео: РБК-Україна

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