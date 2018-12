Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Артистка дала концерт в Чикаго в сексуальній міні-сукні

Останнім часом світові знаменитості все частіше з'являються на публіці в нарядах від українських дизайнерів. Не стала виключенням і відома британська співачка родом з Косово Дуа Ліпа, яка вийшла на сцену в яскравому образі.

Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько. Про це український дизайнер повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Наряд на бретельках також прикрашений численними блискітками.

Відзначимо, що 23-річна виконавиця таких популярних хітів, як "One Kiss", "No Lie", "Last dance" доповнила свій образ блискучими сріблястими ботфортами на шпильці і яскравим макіяжем.

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Кілька знімків з виступу Дуа Ліпа виклала на своїй сторінці в Instagram.

"До біса святково", - написала зірка.

Нагадаємо, раніше британська актриса Наомі Харріс показала образ від українського дизайнера. Зірка віддала перевагу зручному повсякденному костюму від Наталії Зінько.

Відзначимо, що також всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

Ми також писали про те, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

