Иванка Трамп в полупрозрачном платье за $1,300 затмила всех присутствующих на прогулке в Дубае

Иванка Трамп продолжает наслаждаться всеми преимуществами поездки в ОАЭ. Напомним, что всего несколько дней назад 38-летняя дочь президента США и успешная бизнес-леди улетела в Дубай с важным визитом. Здесь Иванка не только посетила с экскурсией несколько музеев и общественных организаций, но также выступила на Всемирном женском форуме в Дубае 16 февраля. К слову, на мероприятии Трамп блистала в роскошном золотом платье из струящегося атласа. Платье великолепно выделяло Иванку, подчеркивая ее фигуру и сияющую кожу.

Новый день пребывания Иванки в ОАЭ ознаменовался очередной серией визитов, а также стильных нарядов. Как отметила сама Иванка, в Дубае ее ожидал “волшебный вечер” в компании с принцессой ОАЭ Латифой бинт Мохаммед Аль Мактум (II), а также британским политиком, экс-премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Иванка Трамп с Тэрезой Мэй в Дубае (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка в столь знаковой компании посетила один из многочисленных музеев в Дубае, где смогла рассмотреть ювелирное мастерство местных жителей. Также прошлась по центру большого города. Судя по снимкам, гостей также ждала развлекательная музыкальная программа.

Стильная дочь президента США в ОАЭ (фото: instagram.com/ivankatrump)

Отдельного внимания, как обычно, заслуживает стильный образ дочери Дональда Трампа. Перед публикой Иванка появилась в эффектном наряде - платье-плиссе длины миди, а также кейпе. Напомним, что кейп - один из трендовых элементов гардероба нового модного сезона. Во время прошедшей Недели высокой моды в Париже ведущие французские кутюрье в обязательно порядке представили в своих коллекциях разные вариации изысканных кейпов, которые сразу же делают ваш образ королевским.

Детали образа Иванки (фото: instagram.com/ivankatrump)

Платье нежных пастельных оттенков персикового, сиреневого, голубого выполнено из полупрозрачного шифона. Кстати, наряд Иванки - от бренда BOUGUESSA из ОАЭ. Таким образом, Иванка подержала местных дизайнеров. Стоимость такой новинки на официальном сайте бренда составляет $1,315.

Платье от BOUGUESSA

Скриншот поста:.instagram.com/samsfashionfinds

Талию дочери президента США очень выгодно подчеркивает золотой широкий пояс. На ножках - золотые туфли на высокой шпильке. Из украшений Иванка выбрала лишь едва заметные серьги-гвоздики. А вот волосы собрала в изысканную вечернюю прическу, выпустив парочку прядей. Как обычно, Иванка Трамп блистала среди всех остальных.

Напомним, ранее Мелания Трамп появилась в неудачном платье, которое "съело" ее фигуру.