Мелания Трамп появилась в неудачном платье, которое "съело" ее фигуру

Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Образ Мелании перенасыщен деталями

Мелания Трамп после небольшого “публичного перерыва” продолжает активно участвовать в делах своего мужа, а также появляться на новых официальных мероприятиях. Как обычно, внимание модных СМИ особенно приковано к образам первой леди США. И все же каждый совершает ошибки. Мелания, которая может похвастаться буквально безукоризненным чувством стиля, на днях совершила “модный провал”. Супруга Дональда Трампа появилась на публике в летнем платье, которое визуально сделало идеальные формы 49-летней Мелании шире.

Так, чета Трампов посетили 16 февраля открытие гонки NASCAR Daytona 500. При этом в американский город Дейтон-Бич во Флориде Мелания и Дональд прибыли на президентском лимузине The Beast. Это специальное бронированное авто. В нем супруги проехали примерно четверть круга. И таким образом “дали команду” к официальному старту гонки, после чего гонщики принялись разогревать двигатели своих “железных коней”.

Дональд и Мелания Трамп на открытии NASCAR Daytona 500 (скриншоты поста: instagram.com/melaniatrumpworld)

Скриншот поста: instagram.com/anamericanarchagel_2

Вернемся же к образу Мелании. Для очередного мероприятия первая леди США выбрала легкое летнее платье, которое открывает ее руки. Черное платье в белый пестрый принт (тренд сезона весна-лето 2020) с пышной юбкой имеет длину миди, демонстрируя изящные щиколотки своей обладательницы. И все бы ничего, но одна деталь явно портит весь ансамбль а именно - ажурный широкий пояс из белого кружева.

Фото: instagram.com/clintbowyer

Такая деталь наоборот должна была бы привлечь внимание к тонкой талии первой леди США, однако вместо этого сделала ее визуально только шире. Горошек, кружево, глубокое декольте - слишком много деталей, из-за которых фигура Мелании лишь теряет плавность изгибов.

Образ Мелании вполне гармонично дополняют белоснежные лодочки на тонкой шпильке. Хотя к этому аутфиту лучше было бы подобрать туфли в тон платью.

Волосы супруга Дональда Трампа, как обычно, предпочла оставить распущенными. А вот рассмотреть детали макияжа Мелании не позволяли достаточно массивные солнцезащитные очки.

При этом модные СМИ успели раскритиковать не только само платье, но и в принципе сам выбор наряда. Все же открытие автогонки, где предполагалось активное общение со спортсменами, передвижение на длительные дистанции и вообще открытое пространство с порывами ветра, лучше было бы посетить не в платье, а брючном костюме, как вариант.

Напомним, ранее Мелания Трамп в лаковом плаще и замшевых сапогах перевоплотилась в героиню культовой "Матрицы".