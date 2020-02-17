Королева пустыни: Иванка Трамп в роскошном золотом платье рассказала о гендерном неравенстве в ОАЭ

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Для важной поездки Иванка Трамп выбрала сразу несколько золотых нарядов

Всего пару дней, как Иванка Трамп отправилась с деловым визитом ОАЭ. За это время 38-летняя бизнес-леди и дочь президента США успела продемонстрировать сразу несколько эффектным образов - и все в золотых тонах! Словно таким образом красотка дает понять, что она на любом приеме - “настоящая королева”. Отметим, что до того Иванка посетила конференцию W-GDP в Вашингтоне (Women's Global Development and Prosperity Initiative - Инициатива глобального развития и процветания женщин). С этой же миссией - поддержание прав женщин - Иванка и отправилась в ОАЭ.

В далекой стране дочь президента США ждала насыщенная программа, в которой был запланирован буквально каждый час. Так, бизнес-леди посетила Лувр в Абу-Даби, прошлась по просторным залам Национального музея шейха Заида, а также встретилась с местными женщинами-политиками и министрами. С ними то Иванка и обсудила гендерное неравенство в регионе и пути его решения. Позже Иванка вступила на Всемирном женском форуме в Дубае 16 февраля.

Эффектная Иванка Трамп на женском форуме в Дубае (фото: instagram.com/ivankatrump)

Перед другими участниками форума бизнес-леди появилась в роскошном золотом платье из парящего атласа. Платье с длинными рукавами и пышной юбкой длины миди украшено также эффектными складками в районе декольте. При этом на этот раз Иванка решила не покрывать голову платком, как делала это раньше.

“Золотой образ” дочери президента США дополняют закрытые туфли-лодочки на шпильке в тон платью. Волосы аккуратно выпрямлены. Кстати, у Иванки прическа удлиненный боб, которая была особенно актуальна летом прошлого года. С макияже Трамп не перебарщивала и сделала акцент на глаза. В целом, образ Иванки получился одновременно вечерним и деловым, что идеально подходит для мероприятия, которое она посетила.

“Спасибо Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму и Ее Высочеству Маналу бинт Мухаммеду бен Рашид Аль Мактум за ваш добрый прием. Для меня было честью выступить на Глобальном женском форуме в Дубае и на региональном саммите We-Fi. В прошлом году правительства стран Ближнего Востока провели существенные правовые реформы с целью продвижения гендерного равенства. Я приняла участие в Женском глобальном форуме в Дубае и региональном саммите We-Fi в эти выходные, чтобы развить этот импульс и выступать за дальнейшие изменения в регионе и во всем мире”, - поделилась эмоциями Иванка Трамп.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Отметим, что ранее во время множества экскурсий, которые были организованы для Иванки, она блистала в другом платье. Приталенный наряд из золотой парчи и с черными вставками вновь был идеально сбалансирован на грани сдержанности и “вечерней эффектности”. Тогда дочь Дональда Трампа прикрывала голову платком, соблюдая местные традиции женщин.

Напомним, ранее Иванка Трамп восхитила редким семейным фото с братьями и сестрой, но без мачехи.