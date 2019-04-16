Хорошо лежим: полуобнаженные Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в рекламе парфюма

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитые сестры представляют новый аромат KKW Beauty

Ким Кардашьян, как и все члены знаменитого семейства, знает, как зарабатывать на своей популярности. Она не стала ограничиваться коллаборациями со знаменитыми брендами, участием в популярном телешоу и прочими проектами. Обладательница 134-миллионной армии фанатов в Instagram и самой узнаваемой фигуры на планете решила использовать свои козыри с умом. Так, два года назад 38-летняя Ким организовала собственную бьюти-марку KKW Beauty. Бренд выпускает косметику и парфюмы, которые разлетаются по миру буквально за считанные секунды. Чего стоит только давно известная статистика: уже за первый день запуска KKW Beauty Ким заработала $14 млн.

То же самое можно сказать и про ее младшую сестру – Кайли Дженнер. Девушка еще раньше взялась за дело. Она основала свою косметическую марку Kylie Cosmetics в 2015-м. Ее первая коллекция, к слову, разлетелась за 30 секунд, а к 2018-му успешный бизнес уже принес ей $900 млн. Сегодня Кайли признали самой молодой миллиардершей в истории. И останавливаться 21-летняя звезда не собирается.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад знаменитые сестры представили новинку – новый парфюм KKW Beauty. Внимание привлек не только аромат, который, кстати, появится 26 апреля и будет стоить $40.

Он представлен в 3-х видах: с нотами цветов лотоса, жидкого янтаря и пиона. Все три заключены в одинаковые флаконы в форме губ, только разных оттенков: бежевого, розового и красного. А и сама рекламная кампания – провокационная и яркая, в стиле Кардашьян.

Представлять новинки взялись Ким и Кайли, которым не привыкать выступать в качестве моделей. Для съемок им подобрали обтягивающие комбинезоны нежно-голубого и лилового оттенков и сделали яркий макияж.

К слову, оттенок теней Кайли повторяет цвет наряда Ким и наоборот. Обнявшись, девушки лежат на фоне огромного флакона нового парфюма, держа в руках их оригинальные копии.

Конечно же, фото взбудоражило фолловеров сестер, которые молчать не стали: "О боже, это наверняка будет что-то невероятное", "Вкус твоих губ, не могу дождаться…", "О да, я ждала этого", "Коллаборация, в которой мы нуждались"… Что ж, есть шанс, что в этот раз сестры побьют свой собственный рекорд и продадут ароматы еще быстрее.

Напомним, ранее Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.