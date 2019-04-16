Добре лежимо: напівоголені Кім Кардашян та Кайлі Дженнер знялися у рекламі парфуму

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знамениті сестри представляють новий аромат KKW Beauty

Кім Кардашян, як і всі члени знаменитого сімейства, знає, як заробляти на своїй популярності. Вона не стала обмежуватися колабораціями зі знаменитими брендами, участі в популярному телешоу і іншими проектами. Володарка 134-мільйонної армії фанатів в Instagram і самої впізнаваною фігури на планеті вирішила використати свої козирі з розумом. Так, два роки тому 38-річна Кім організувала власну б'юті-марку KKW Beauty. Бренд випускає косметику і парфуми, які розлітаються по світу буквально за лічені секунди. Чого варто тільки давно відома статистика: вже за перший день запуску KKW Beauty Кім заробила $14 млн.

Те ж саме можна сказати і про її молодшу сестру – Кайлі Дженнер. Дівчина ще раніше взялася за справу. Вона заснувала свою косметичну марку Kylie Cosmetics в 2015-му. Її перша колекція, до речі, розлетілася за 30 секунд, а до 2018-го успішний бізнес вже приніс їй $900 млн. на Сьогодні Кайлі визнали наймолодшою мільярдеркою в історії. І зупинятися 21-річна зірка не збирається.

Кім Кардашян та Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин назад знамениті сестри представили новинку – новий парфум KKW Beauty. Увагу привернув не тільки аромат, який, до речі, з'явиться 26 квітня і буде коштувати $40.

Він представлений в 3-х видах: з нотами квітів лотоса, рідкого бурштину та півонії. Всі три укладені в однакові флакони у формі губ, тільки різних відтінків бежевого, рожевого і червоного. А та сама рекламна кампанія – провокаційна і яскрава, в стилі Кардашян.

Представляти новинки взялися Кім і Кайлі, яким не звикати виступати в якості моделей. Для зйомок їм підібрали обтягуючі комбінезони ніжно-блакитного та лілового відтінків і зробили яскравий макіяж.

До речі, відтінок тіней Кайлі повторює колір вбрання Кім і навпаки. Обнявшись, дівчата лежать на тлі величезного флакона нового парфуму, тримаючи в руках їх оригінальні копії.

Звичайно ж, фото розбурхало фоловерів сестер, які мовчати не стали: "О боже, це напевно буде щось неймовірне", "Смак твоїх губ, не можу дочекатися...", "О так, я чекала цього", "Колаборація, в якій ми потребували"... Що ж, є шанс, що цього разу сестри поб'ють свій власний рекорд і продадуть аромати ще швидше.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret.