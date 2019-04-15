С голыми плечами и в перчатках: Кендалл Дженнер удивила необычным образом

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель вновь выделилась выбором наряда

Кендалл Дженнер, по всей видимости, решила доказать, что способна приковать к себе внимание даже без дерзкого мини и "голых" нарядов. Недавно она взорвала сеть милым розовым платьем-макаруном. А на калифорнийском фестивале музыки Coachella 2019 появилась в весьма необычном для такого формата мероприятия образе.

Она надела короткое светло-голубое платье с открытыми плечами и оборкой в баварском стиле от House of Harlow 1960. Достаточно простого кроя, оно, тем не менее, выделялось необычной деталью – длинными рукавами-перчатками белого цвета с принтом в виде зеленых полумесяцев. Идеальным дополнением к нему стали ботильоны на невысоком каблуке в тон полумесяцам. Волосы модель собрала в высокий хвост, а в качестве аксессуаров подобрала крупные сережки из "мятого" золота – к слову, одна из самых актуальных форм сегодня.

Кендалл Дженнер на фестивале Коачелла 2019 (фото: instagram.com/houseofharlow1960)

В отличие от остальных звезд, которые выкладывают каждый свой шаг с фестиваля, Кендалл ограничилась одним снимком. Тем не менее фото, которым она поделилась в своем аккаунте, с первых минут собрало массу лайков, комментариев и восторгов. "Милашка", "Как ты можешь быть такой милой?", "Кендалл, ты красивая и очень талантливая женщина", "Люблю цвет этого платья... Такой красивый голубой", "Ты моя звезда", "Как же красиво", "Великолепна"… К слову, свой отзыв оставила и знаменитая франкоканадская теннисистка Эжени Бушар. 25-летняя спортсменка написала то ли в шутку, то ли всерьез: "Сколько тебе заплатили за это? lol".

Кстати, модель также сделала акцент на макияже, главные составляющие которого: идеальный тон с легким сиянием, нежного оттенка губы и выразительные глаза с болотного цвета тенями – также в тон принту и сапогам. Фото и видео она поделилась у себя в сториз, дав ссылку на визажиста – Мэри Филлипс, которая в свою очередь рассказала обо всех продуктах, которые использовала. И среди прочих есть и средства от KKW Beauty – косметического бренда старшей сестры Кендалл Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.