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Тело мечты: Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 12:34
Тело мечты: Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Знаменитость задумалась о наряде для Хэллоуина

Ким Кардашьян и ее сестры всегда умели впечатлить общественность. В прошлом году на Хэллоуин они нарядились ни много ни мало ангелами Victoria's Secret. Видимо, Ким так понравилась эта роль, что она до сих пор демонстрирует фото с вечеринки. Несколько часов назад 38-летняя звезда опубликовала снимок с подписью: "Сегодня вечером не будет эпизода "Семейство Кардашян", но на следующей неделе будет серия с нашими нарядами на Хэллоуин, где мы, как ангелы Victoria's Secret. Есть какие-либо предложения, кем я и мои сестры могут быть в этом году?".

На снимке Ким позирует в роскошном кружевном нижнем белье, демонстрирующем выдающиеся формы звезды и тонкую талию. Присутствуют на нем и все необходимые "ангелу" атрибуты: шикарные волосы, чувственный макияж, и, конечно же, огромные белые крылья.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в роли "ангела" Victoria's Secret (фото: instagram.com/kimkardashian)

В лучших традициях моделей Victoria's Secret Ким заигрывает с камерой, посылая воздушные поцелуи.

Поклонники мгновенно среагировали на призыв Ким и засыпали ее комплиментами и советами. "В этом году вы все должны сделать Spice Girls, Пожалуйста! О Боже! Пожалуйста", "Высший отряд монстров!", "Только Spice Girls", "Будьте Кардашьянами, каждый подражает кому-то в вашей семье", "Девушки, вы богаты, вы можете быть кем угодно. Но еще рано думать о Хэллоуине", "Я не могу больше, я люблю тебя", "Оденься, как Дайана Росс... Огромные парики, длинные платья, красивые длинные ресницы…", "Как семья Майкла Джексона", "Ты такая горячая", "Оденьтесь, как разные актрисы из Болливуда", "Не надевай ничего", "Тело мечты", "Вы должны нарядиться друг в друга"...

Также были и те, кого очередное фото Ким в полуобнаженном виде неприятно удивило. "Хватит уже, ты замужем, прояви уважение к мужу...", "Ты не должна показывать всем свое тело".

К слову, ее супруг Канье Уэст совершенно не против таких фото. Недавно Ким стала героиней майского выпуска американского Vogue и дала откровенное интервью, где рассказала, что муж во всем ее поддерживает. Также он существенно повлиял на ее стиль, буквально перевернув с ног на голову ее представление о моде.                                                                                                                            

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