ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Хайди Клум и Леди Гага: две современные принцессы в пышных платьях

Lite » Мода 07.01.2019 - 14:25
Хайди Клум и Леди Гага: две современные принцессы в пышных платьях
Фото: Леди Гага (instagram.com/goldenglobes)

Две голливудские звезды, образы которых признаны лучшими на красной дорожке Золотого глобуса 2019

В США завершилась церемония награждения премии Золотой глобус. Звездой самой премии, получившей награду за лучшую песню к фильму "Звезда родилась" и красной дорожки стала Леди Гага.

Такой яркий выход певицы невозможно забыть — пышное платье с длинным шлейфом нежно-василькового цвета сделало ее похожей на сказочную принцессу.

Хайди Клум и Леди Гага: две современные принцессы в пышных платьяхФото: Леди Гага в образе диснеевской принцессы (Getty Images)

Платье от бренда Valentino Леди Гага дополнила по-королевски роскошным колье из бриллиантов от Tiffany & Co и серьгами того же бренда. Изюминкой образа стали волосы исполнительницы, выкрашенные в цвет платья, которые та собрала в высокую прическу. В этом сказочном образе, эпатажная певица стала похожа на хрупкую и романтичную диснеевскую принцессу. Надо признать, что ее наряд был сразу замечен в СМИ и уже назван одним из лучших на красной дорожке Золотого глобуса этого года.

Хайди Клум и Леди Гага: две современные принцессы в пышных платьяхФото: Хайди Клум в бальном платье (Getty Images)

Еще одной заметной персоной на церемонии стала 45-летняя немецкая супермодель Хайди Клум. Она отличилась тем, что появилась на красной дорожке с 29-летним женихом, гитаристом популярной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Влюбленные недавно обьявили о помолвке, и этот выход стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты.

Светящаяся от счастья Хайди, не стесняясь камер целовалась со своим женихом и позировала для фотографов в пышном платье с декором из цветов. Клум выглядела шикарно в вечернем платье от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier, корсетный лиф которого с глубоким декольте напомнил бальное платье.

Напомним, что премия Золотой глобус 2019 уже завершена и объявлены все победители премии.

Кроме того, мы рассказали о курьезе, произошедшем на церемонии Золотой глобус, который породил новый мем.

Читайте также — украинцы побывали на премии Золотой глобус 2019. Известный украинский режиссер и клипмейкер прошелся по красной дорожке.

Нестареющие актрисы Голливуда (video.rbc.ua)

Кидман, Свифт, Хэтэуэй: "рептилии" на красной дорожке Золотого глобуса 2019 Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019
Новости Украины премияЛеди Гагаплатье
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь