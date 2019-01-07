Хайди Клум и Леди Гага: две современные принцессы в пышных платьях

Фото: Леди Гага (instagram.com/goldenglobes)

Две голливудские звезды, образы которых признаны лучшими на красной дорожке Золотого глобуса 2019

В США завершилась церемония награждения премии Золотой глобус. Звездой самой премии, получившей награду за лучшую песню к фильму "Звезда родилась" и красной дорожки стала Леди Гага.

Такой яркий выход певицы невозможно забыть — пышное платье с длинным шлейфом нежно-василькового цвета сделало ее похожей на сказочную принцессу.

Фото: Леди Гага в образе диснеевской принцессы (Getty Images)

Платье от бренда Valentino Леди Гага дополнила по-королевски роскошным колье из бриллиантов от Tiffany & Co и серьгами того же бренда. Изюминкой образа стали волосы исполнительницы, выкрашенные в цвет платья, которые та собрала в высокую прическу. В этом сказочном образе, эпатажная певица стала похожа на хрупкую и романтичную диснеевскую принцессу. Надо признать, что ее наряд был сразу замечен в СМИ и уже назван одним из лучших на красной дорожке Золотого глобуса этого года.

Фото: Хайди Клум в бальном платье (Getty Images)

Еще одной заметной персоной на церемонии стала 45-летняя немецкая супермодель Хайди Клум. Она отличилась тем, что появилась на красной дорожке с 29-летним женихом, гитаристом популярной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Влюбленные недавно обьявили о помолвке, и этот выход стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты.

Светящаяся от счастья Хайди, не стесняясь камер целовалась со своим женихом и позировала для фотографов в пышном платье с декором из цветов. Клум выглядела шикарно в вечернем платье от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier, корсетный лиф которого с глубоким декольте напомнил бальное платье.

Напомним, что премия Золотой глобус 2019 уже завершена и объявлены все победители премии.

Кроме того, мы рассказали о курьезе, произошедшем на церемонии Золотой глобус, который породил новый мем.

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