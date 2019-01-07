Гайді Клум і Леді Гага: дві сучасні принцеси в пишних сукнях

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Дві голлівудські зірки, образи яких визнано кращими на червоній доріжці Золотого глобуса 2019

В США завершилася церемонія вручення премії Золотий глобус. Зіркою самої премії, яка отримала нагороду за кращу пісню до фільму "Зірка народилася", і червоної доріжки стала Леді Гага.

Такий яскравий вихід співачки неможливо забути — пишна сукня з довгим шлейфом ніжно-волошкового кольору зробила її схожою на казкову принцесу.

Фото: Леді Гага в образі диснеївській принцеси (Getty Images)

Сукню від бренду Valentino Леді Гага доповнила по-королівськи розкішним кольє з діамантів від Tiffany & Co і сережками того ж бренду. Родзинкою образу стало волосся виконавиці, пофарбоване в колір сукні, які вона зібрала у високу зачіску. У цьому казковому образі, епатажна співачка стала схожа на тендітну і романтичну диснеївську принцесу. Треба визнати, що її вбрання було відразу помічене у ЗМІ та вже названо одним з кращих на червоній доріжці Золотого глобуса цього року.

Фото: Гайді Клум в бальному платті (Getty Images)

Ще однією помітною персоною на церемонії стала 45-річна німецька супермодель Гайді Клум. Вона відзначилася тим, що з'явилася на червоній доріжці з 29-річним нареченим, гітаристом популярної групи Tokio Hotel Томом Каулитцем. Закохані недавно заручилися, і цей вихід став першою появою Гайді і Тома разом в якості нареченого і нареченої.

Фото: Гайді Клум в бальному платті (Getty Images)

Гайді, що світилася від щастя, не соромлячись камер цілувалася зі своїм нареченим і позувала для фотографів в пишній сукні з декором з квітів. Клум виглядала шикарно у вечірній сукні від филиппинско-американського модельєра Monique Lhuillier, корсетний ліф якого з глибоким декольте нагадав бальне вбрання.

Нагадаємо, що премія Золотий глобус 2019 вже завершена і оголошені всі переможці премії.

Крім того, ми розповіли про курйоз, який стався на церемонії Золотий глобус, який породив новий мем.

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