Кидман, Свифт, Хэтэуэй: "рептилии" на красной дорожке Золотого глобуса 2019

Фото: Энн Хэтэуэй (Getty Images)

Самые яркие образы с мировой кинопремии Золотой глобус

Церемония Золотого глобуса всегда богата на разнообразие форм и цвета нарядов голливудских знаменитостей. В этом году на 76-ом по счету вручении премии практически все звездные модницы разделились на два лагеря. Первые — сама нежность в женственных нарядах из летящих тканей, с пышными юбками, вторые — подчеркнутая сексуальность, которая в воплотилась в использовании анималистического принта и силуэта, плотно, как вторая кожа, прилегающего к женским фигурам.

Николь Кидман выбрала платье-макси винного оттенка из ткани с пайетками с легким блеском, и несмотря на то, что ничего на первый взгляд анималистического в наряде не прослеживалось, но то ли отблески в свете софитов, то ли облегающий крой платья сделал актрису похожей на змею, такую же гибкую и стройную.

Фото: Николь Кидман (Getty Images)

Телор Свифт в черном наряде с чешуйчатой вязкой и со спущенными плечами, очаровала гостей церемонии стройными ножками, которые она продемонстрировала с помощью глубокого разреза платья.

Фото: Тейлор Свифт (Getty Images)

Энн Хэтэуэй выбрала платье, в котором сочетались целых два анималистических принта — звериный и рептилии. Лиф платья, как будто сделанный из кожи питона, подчеркнул формы актрисы, а пышная юбка в леопардовых пятнах сделала образ еще динамичнее.

Фото: Энн Хэтэуэй (Getty Images)

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