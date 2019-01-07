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Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019

Lite » Кино и ТВ 07.01.2019 - 10:25
Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019
Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Любомир Левицкий прошелся по красной дорожке вместе с мировыми знаменитостями

Известный украинский режиссер и клипмейкер Любомир Левицкий побывал на одной из самых престижных кинопремий мира - Золотой глобус 2019, которая состоялась в Голливуде в ночь с 6 на 7 января. Он прошелся по красной дорожке вместе с мировыми знаменитостями и поделился в своем Instagram яркими фото и видео с церемонии.

Для выхода в свет Любомир выбрал подходящий случаю элегантный костюм с бабочкой. 

Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Режиссер опубликовал несколько фотографий с красной дорожки, в том числе, где он позирует в одном кадре с актрисой Шарлиз Терон, а также вместе с сыном Дензела Вашингтона, тоже актером.

Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Кроме того, он выложил несколько ярких видео. Так, на одном из них за его спиной проходит исполнитель главной роли в фильме "Богемская рапсодия" Рами Малек, который при этом мило со всеми здоровается. Отметим, что Малек победил в номинации "Лучший актер", а картина стала "Лучшим фильмом".

Видео: (instagram.com/director_levitski_official)

В другом ролике по дорожке проходит Эмма Стоун, а в третьем - Дензел Вашингтон.

Видео: (instagram.com/director_levitski_official)

Левицкий также показал фото зала, где проходило вручение премий.

Украинский режиссер поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019

Фото: (instagram.com/director_levitski_official)

Ранее мы публиковали полный список победителей премии Золотой глобус 2019.

Мы также писали о том, что были названы номинанты престижной кинопремии Critics' Choice Awards 2019. Всего Ассоциация кинокритиков выберет победителей в 17 номинациях. Фильм "Фаворит" заявлен в 14 номинациях, а "Черная пантера" в 12 номинациях.

Кстати, стала известна дата проведения 91-ой церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар".

Видео: РБК-Украина

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