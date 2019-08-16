Красива как никогда: роскошная Ирина Шейк блистает в провокационной фотосессии

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель показала новую работу

Ирина Шейк, которую вот уже несколько месяцев обсуждает вся сеть, сама остается молчаливой и беспристрастной к сплетням. Она никак не реагирует ни на комментарии злопыхателей, ни на бурную поддержку своих соотечественниц. Но если девушка участвует в новом проекте, то обязательно оповещает об этом своих фолловеров.

Ирина, по мнению поклонников, стала еще краше (фото: instagram.com/irinashayk)

Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился весьма загадочный кадр. Она позирует вместе с волком и колибри. Съемка приурочена для журнала 032c. Это издание освещает темы современной культуры: искусства, моды и политики.

Ирина в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

Выглядит Ирина весьма соблазнительно: на ней надет черный топ и черные чулки. Макияж подчеркнул ее пухлые губы, сияющую кожу и сделал взгляд ее серо-зеленых глаз еще более манящим. Завершает образ роковой красотки «мокрая» укладка. Модель положила подбородок себе на колени, а в ногах у нее расположился ее пушистый «партнер» по съемке. По своему обыкновению, модель не стала рассказывать идею фотосессии, оставив фолловеров теряться в догадках. Она лишь отметила мастеров и фотографа.

Подписчики не стали тянуть, засыпав Ирину лестными комментариями: королева, прекрасна, красива, как никогда, самая, невероятна… Не обошлось и без упоминаний Брэдли, который теперь должен, по мнению фанатов Ирины, обязан грызть себе локти.

Ирина на обложке журнала (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, пара официально рассталась и даже решила вопрос опеки над двухлетней дочерью. Более того – Ирине уже приписали новый роман. По словам инсайдеров, между ней и бывшим мужем Дженнифер Энистон проскочила настоящая искра. Они якобы уже несколько раз ходили на свидание. Но сама Ирина пока не готова к новым отношениям, предпочитая окончательно оправиться от разрыва.