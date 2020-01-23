Не без гріха: Ірина Шейк чесно зізналася у своїх слабкостях

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель розповіла про свої звички

Ірина Шейк – одна з найпопулярніших моделей, яка зараз активно бере участь у паризькому Тижні моди. Напередодні у столиці моди відбувся показ кутюрної колекції Valentino. У ньому брали участь багато зірок подіуму, включаючи Кайю Гербер, Наташу Полі, Мариякарлу Босконо. Але головною зіркою показу стала, безумовно, Ірина Шейк. Вона демонструвала розкішне чорне плаття в японському стилі з великим бантом на шиї і абстрактним малюнком. Доповнювала образ біла накидка, прикрашена червоними рибками. Стриманий макіяж з сяйвом, гладка укладання від визнаних майстрів (над ними працювали Пет Макграт і Гвідо Палау) – образ вийшов просто розкішним.

Ірина Шейк і Пьерпаоло Піччолі (фото: instagram.com/irinashayk)

На своїй сторінці в Instagram Ірина додала фото і відео з показу, а також зізналася, що неймовірно зворушена участю в шоу такого рівня. "Для мене велика честь бути частиною цієї дивовижної колекції #Couture Dreams. Спасибі #JoeMcKenna і @pppiccioli за те, що втілили мрії в життя...", – написала Шейк.

Ірина на показі (фото: instagram.com/irinashayk)

А ось Vogue Russia вона розповіла і інші подробиці свого паризького життя. Поки Ірині наносили макіяж перед виходом на подіум, представники глянцю вирішили випитати у знаменитої красуні пару її секретів, зокрема – чим вона любить займатися у перервах між показами. На що Ірина, після кількох секунд роздумів, відповіла чесно і коротко: "Спати і їсти круасани".

Ніхто не ідеальний, впевнена Ірина (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, хоча Шейк не особливо активна в соцмережах, вона встигла розповісти багато подробиць про себе у численних інтерв'ю. Так, американському Harper's BAZAAR вона зізналася, що вірить у шлюб, хоча і вважає, що він підходить не всім. Що не любить надмірного захоплення віртуальною реальністю і обирає живе спілкування. Також дівчина наголосила, що далека від досконалості і у неї також повно недоліків.

А в бліці для Vogue Paris вона жартома повідала про те, чого ніколи не зрозуміє в моді. "Коли бренди роблять сукні занадто маленького розміру, які не підходять нікому. Особливо після десерту», – сказала знаменита красуня і замовила улюблене тістечко.