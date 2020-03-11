Горячо! Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами в пикантном платье

Кайли Дженнер, похоже, с приходом весны изменила своей любви к брючным костюмам, комбинезонам и спортивным вещам. 22-летняя красавица все чаще выбирает для выхода в свет мини-платья, с помощью которых привлекает внимание к своим знаменитым формам. Вчера, 10-го марта, самая молодая миллиардерша в мире примерила джинсовое платье. Образ девушки высоко оценили не только фолловеры, но и модные порталы.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

А сегодня она предпочла яркому дениму выдержанную классику: маленькое черное платье. Кайли показала фото, где она позирует в пикантном бархатном платье с глубоким декольте, которое дополнила изысканными босоножками на высоких шпильках. Пышная грудь, объемные ягодицы и тонкая талия – вот на чем сделала акцент Дженнер. И разумеется, не прогадала. "Восхитительна!", "королева", "о боже", "нереальная", – принялись писать ей поклонники. Всего фото набрало около 6 миллионов лайков и много тысяч комментариев.

Кайли часто снимается в соблазнительных фотосессиях (фото: instagram.com/kyliejenner)

В дополнение к луку ей сделали яркий макияж, а белокурые с недавних пор волосы уложили в гладкую укладку. На фото Кайли постаралась прогнуться так, чтобы все достоинства ее тела были видны как можно лучше. В сториз бизнесвумен и молодая мама продемонстрировала подготовку своего образа, а также показала его в полной мере. Платье зрительно сделало Кайли миниатюрной, а ее фигуру – точеной. Для чего звезде сделали такой роскошный лук, она не уточнила. Возможно, девушка снимается для очередной коллекции собственных брендов.

Девушка угодила в скандал (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно Кайли угодила в мини-скандал. Девушка опубликовала видео с призывом пользоваться солнцезащитным средством. В ролике она старательно распылила спрей себе на тело и сделала подпись: "Используй солнцезащитный крем". Но всевидящие фанаты подметили, что она использует средство Banana Boat Ultra Sport Sunscreen Spray от New Formula, а не продукт собственного производства. Ироничности ситуации добавило и то, что стоит он всего $10, а не $32, как в ее линейке. Сама Кайли нашла отговорку, заявив, что она в гостях у мамы и другого просто не нашлось.