Гаряче! Кайлі Дженнер похвалилася апетитними формами в пікантній сукні

Кайлі Дженнер, схоже, з приходом весни зрадила своїй любові до брючних костюмів, комбінезонів та спортивних речей. 22-річна красуня все частіше вибирає для виходу в світ міні-сукні, з допомогою яких привертає увагу до своїх знаменитих форм. Вчора, 10-го березня, наймолодша мільярдерка у світі приміряла джинсову сукню. Образ дівчини високо оцінили не тільки фоловери, але і модні портали.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

А сьогодні вона віддала перевагу витриманій класиці: вона одягла маленьке чорне плаття. Кайлі показала фото, де вона позує в пікантній сукні з глибоким декольте, яку доповнила вишуканими босоніжками на високих шпильках. Пишні груди, об'ємні сідниці і тонка талія – ось на чому зробила акцент Дженнер. І зрозуміло, не прогадала. "Чудова!", "королева", "о боже", "нереальна", – заходилися писати їй шанувальники. Всього фото набрало близько 6 мільйонів лайків і багато тисяч коментарів.

Кайлі часто знімається в спокусливих фотосесіях (фото: instagram.com/kyliejenner)

На додаток до лука їй зробили яскравий макіяж, а біляве з недавніх пір волосся уклали в гладку укладку. На фото Кайлі постаралася прогнутися так, щоб всі достоїнства її тіла були видні як можна краще. У сторіз бізнесвумен і молода мама продемонструвала підготовку свого образу, а також показала його в повній мірі. Сукня візуально зробила Кайлі мініатюрною, а її фігуру – витонченою. Для чого зірці зробили такий розкішний лук, вона не уточнила. Можливо, дівчина знімається для чергової колекції власних брендів.

Дівчина потрапила в скандал (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, нещодавно Кайлі попала в міні-скандал. Дівчина опублікувала відео з закликом користуватися сонцезахисним засобом. У ролику вона старанно розпорошила спрей собі на тіло і зробила підпис: "Використовуй сонцезахисний крем". Але всевидющі фанати помітили, що вона використовує засіб Banana Boat Ultra Sport Sunscreen Spray від New Formula, а не продукт власного виробництва. Іронічності ситуації додало й те, що коштує він всього $10, а не 32, як в її лінійці. Сама Кайлі знайшла відмовку, заявивши, що вона в гостях у мами і іншого просто не знайшлося.