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Королева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платье

Lite » Мода 10.03.2020 - 21:28
Королева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платье
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда учит носить джинсовое платье

Кайли Дженнер обожает покорять фолловеров своими эффектными нарядами. 22-летняя девушка часто выбирает для своих выходов мини-платья, которые подчеркивают ее формы. В этот раз она решила обыграть вечно модный деним. Кайли примерила облегающее по фигуре платье из ярко-голубой джинсовой ткани, сшитое наподобие классического пиджака. С высоким воротом, продольными стежками, а также поясом, оно сделало фигуру самой молодой миллиардерши в мире просто совершенной. Удачным дополнением к такому луку стала джинсовая сумочка на длинной цепочке от Chanel. А также необычные белые ботильоны с густой шнурковкой и на высоких шпильках.

Королева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платьеКоролева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платьеКоролева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платье

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер, по своему обыкновению, не стала ограничиваться одним фото. Она запостила целую серию кадров, где показала образ с разных ракурсов. Так что знаменитые ягодицы, осиная талия, пышная грудь и стройные ноги не остались незамеченными. Формы Кайли, как всегда, наделали шума в сети – поклонники пишут восторженные комментарии, поток которых невозможно остановить.

Королева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платьеКоролева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платье

Кайли обожает деним (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, Кайли позирует в офисе собственной компании, где не так давно проходила съемка для известного глянцевого журнала. Девушка показала американскому Harper's BAZAAR не только свое умение преподносить себя и выглядеть роскошно в любом образе, но и рассказала, как построен ее бизнес. Забавно, что в интерьере офиса преобладает розовый – знаковый цвет для самой Кайли. Автомат с шампанским, прилавки с розовыми конфетами и розовые бархатные веревки по всем офису придают Kylie Cosmetics гламурную нотку…

Королева денима: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном платье

Кайли в офисе своей компании (фото: instagram.com/kyliejenner)

В интервью девушка рассказала, что много внимания уделяет бизнесу, часто посещая свой офис. Но в то же время, несмотря на вечную занятость, старается проводить как можно больше времени с дочерью. Что, по словам Кайли, просто необходимость для нее. "После того как я забеременела, я провела так много времени дома, мне это нравится! Я люблю лежать в своей постели, смотреть фильмы и забывать о мире. Иногда я беру выходной, отправляю нянь и тусуюсь дома со Сторми".

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Новости Украины Кайли Дженнер
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