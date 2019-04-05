На сладкое: Кендалл Дженнер "взорвала" сеть игривым платьем-макаруном

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/jenatkinhair)

Звезда вновь заставила о себе говорить с помощью наряда

23-летняя супермодель Кендалл Дженнер знаменита своим умением выделяться с помощью необычных образов и приковать к себе все взгляды. Причем работает девушка всегда по максимуму. Если платье "голое", то так, чтобы было видно практически все тело (вспомните ее наряд для послеоскаровской вечеринки Vanity Fair 2019). А если милое, то так, чтобы вызвать ассоциации с чем-то сладким, воздушным и нежным. Как, например, пирожное-макарун или зефир.

Именно в таком наряде появилась одна из самых успешных моделей в мире на завтраке в честь открытия нового флагманского магазина Tiffany&Co, который состоялся на днях в Сиднее.

Кендалл Дженнер в розовом мини-платье (фото: instagram.com/marnixmarni)

Дженнер в украшениях Tiffany&Co (фото: instagram.com/kendalljenner)

Короткое платье свободного кроя, сшитое из розового атласа и украшенное множеством оборок и перьями, она дополнила не менее игривым бриллиантовым колье с фиолетовой бабочкой. Завершили образ ярко-белый маникюр, такого же оттенка лодочки, собранные в пучок на затылке волосы и макияж в нежных тонах от знаменитой визажистки Мэри Филлипс (Mary Phillips).

Фото: instagram.com/marnixmarni/

Впрочем, были и те, кому Кендалл напомнила райскую птичку. Как, к примеру, ее стилист по волосам Джен Аткит (Jen Atkin). "Птичка Кендалл в естественной среде обитания, заслуженно вздремнув", – подписала она снимок с мероприятия, который выставила на своей странице в Instagram.

Кендалл также поспешила поделиться снимком у себя на странице, лаконично подписав: "Вчера вечером в Сиднее с @TiffanyAndCo". Несколько видео и фото она также добавила в сториз.

Видео: instagram.com/maryphillips

"Оглушающе", "Просто невероятная", "Ты словно кукла", "Кенни, ты была столь великолепна прошлой ночью", "Превосходно", "Красавица", "Фламинго", Я хочу это платье", "Что за женщина!", "Мой нежный ангел", "Безупречна", "Самая красивая девушка в мире!" – тут же засыпали ее комментариями фолловеры. Многие поклонники выразили разочарование скрытностью звезды, которая не предупредила фанатов, что собирается побывать в Австралии. Но нужно отметить, что на мероприятии и без того собралось множество фанов знаменитости, с которыми девушка с удовольствием фотографировалась и делилась автографами.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер в эластичном белье продемонстрировала идеальные изгибы и пластику.

Также Дженнер поделилась "горячими" кадрами новой линии купальников.