З голими плечима і в рукавичках: Кендалл Дженнер здивувала незвичайним образом

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель знову виділилася вибором наряду

Кендалл Дженнер, по всій видимості, вирішила довести, що здатна прикувати до себе увагу навіть без зухвалого міні та "голих" нарядів. Нещодавно вона підірвала мережу милою рожевою сукнею-макаруном. А на каліфорнійському фестивалі музики Coachella 2019 з'явилася у вельми незвичайному для такого формату заходу образі.

Вона одягла коротке світло-блакитне плаття з відкритими плечима і оборкою в баварському стилі від House of Harlow 1960. Достатньо простого крою, воно, тим не менш, виділялося незвичайною деталлю – довгими рукавами-рукавичками білого кольору з принтом у вигляді зелених півмісяців. Ідеальним доповненням до нього стали ботильйони на невисокому каблуці в тон полумесяців. Волосся модель зібрала у високий хвіст, а в якості аксесуарів підібрала великі сережки з "зім'ятого" золота – до речі, одна з найактуальніших форм сьогодні.

Кендалл Дженнер на фестивалі Коачелла 2019 (фото: instagram.com/houseofharlow1960)

На відміну від інших зірок, які викладають кожен свій крок з фестивалю, Кендалл обмежилася одним знімком. Тим не менш фото, яким вона поділилася в своєму обліковому записі, з перших хвилин зібрав масу лайків, коментарів та захватів. "Милашка", "Як ти можеш бути такою милою?", "Кендалл, ти красива і дуже талановита жінка", "Люблю колір цього сукні... Такий красивий блакитний", "Ти моя зірка", "Як красиво", "Чудова"... До речі, свій відгук залишила і знаменита американська тенісистка Ежені Бушар. 25-річна спортсменка написала то жартома, чи то всерйоз: "Скільки тобі заплатили за це? lol".

До речі, модель також зробила акцент на макіяжі, головні складові якого: ідеальний тон з легким сяйвом, ніжного відтінку губи й виразні очі з болотного кольору тінями – також в тон принту і чоботям. Фото і відео вона поділилася у себе в сторіз, давши посилання на візажиста – Мері Філліпс, яка в свою чергу розповіла про всі продукти, які використовувала. І серед інших є і засоби від KKW Beauty – косметичного бренду старшої сестри Кендалл Кім Кардашян.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret.