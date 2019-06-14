Голая в пустыне: 49-летня Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась для известного глянца

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Знаменитость в который раз продемонстрировала безупречную форму

Наоми Кэмпбелл обладает безупречной фигурой, над которой неустанно работает. Так почему бы не продемонстрировать ее во всей красе, решила знаменитая модель. В этот раз звезда, которая никогда не боялась откровенных нарядов, пошла еще дальше – она приняла участие в съемке для британского Vogue, где предстала полностью обнаженной. Пока что "черная пантера" поделилась всего одним кадром, но зато весьма живописным. Наоми стоит посреди пустыни в Кении, повернувшись к камере спиной. Тонкая золотая тесьма – все, что видно на знаменитой красавице. Зато ничто не мешает любоваться ее безупречно сложенным телом и точеными мышцами. Волосы Наоми убраны в низкую прическу, а на лице нанесен яркий макияж, который, к слову, создавала одна из самых известных визажисток в мире – Пэт Макграт. Наверняка съемка будет жаркой и стильной!

Откровенный кадр взорвал сеть (фото: instagram.com/naomi)

В ней модель также примерила множество ярких образов – все их можно будет увидеть в июльском выпуске, который скоро появится в продаже. К слову, такие горячие кадры вызвали в основном только позитивные отзывы в сети. Публика давно привыкла, что Наоми не стесняется обнажаться и даже наоборот – призывает любить свое тело. "Наоми передает свободную атмосферу серфинга SS19 и рассуждает о том, что чувство присутствия и комфорта в собственном теле коренится в менталитете...", – заинтриговал главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул.

Новый номер скоро появится впродаже (фото: instagram.com/edward_enninful)

Также недавно модель выложила в сеть новое видео, где ответила на вопросы читателей. Свой YouTube-канал Naomi, на который подписаны около 140 000 человек, она завела 6 месяцев назад. Здесь есть как ролики с многочисленных мероприятий, так и рассказы о том, как ей удалось достичь успеха. Похоже, Наоми не на шутку увлеклась созданием видеоконтента.

Знаменитая красавица любит обнажаться перед камерами (фото: instagram.com/edward_enninful)

"Новый эпизод на моем канале YouTube. Спасибо всем, кто нашел время, чтобы написать мне вопрос. Мне нравится слышать каждого из вас, и я с нетерпением жду, чтобы сделать это снова…", – написала вдохновленная модель на своей странице в Instagram, призывая всех посетить ее страничку.