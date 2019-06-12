От хиппи до деловой женщины: топ-3 стильных летних наряда от Клаудии Шиффер

Клаудиа Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Знаменитая супермодель показывает, как носить знаковые вещи сезона

Клаудиа Шиффер в свои 48 лет выглядит не хуже более молодых коллег. Стройную фигуру и роскошный внешний вид она обожает подчеркивать стильными нарядами. Причем знаменитая супермодель никогда не ограничивается простыми вещами, она обожает продумывать образы до мельчайших деталей. Берем пример с вечно молодой легенды 90-х.

Клаудиа Шиффер обожает вдохновлять подписчиков стильными нарядами (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Гуляли всю ночь

Супермодель на отдыхе (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Клаудиа часто миксует деним со свитшотами и свитерами (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Несколько часов назад знаменитая модель опубликовала пост, где показала стильный идеальный для отпуска наряд. "Вне службы", – подписала она его. А многочисленные фолловеры тут же предположили, что находится знаменитая красавица в Италии. Для прогулки она надела расклешенные джинсы, полосатый джемпер с укороченными рукавами, а на ноги обула босоножки на низком ходу. Подвеска, солнцезащитные очки и объемная плетеная сумка – и идеальный отпускной лук готов. В таком комфортном и стильном наряде хочется обойти полмира!

Дитя цветов

Платье – лучший выбор летом (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Длинное платье в стиле хиппи с цветочным принтом – сложно придумать более женственный, а к тому же актуальный этим летом наряд. В таком наряде ты чувствуешь себя по-настоящему женственной и прекрасной, а еще – свободной и легкой. Клаудиа умело сочетает их с удобными босоножками с переплетами и дополняет сумками на блинных ремнях в таком же стиле. Последний штрих – очки в пол-лица и свободно спадающие по плечам волосы.

Стильные комбинации

Супермодель знает толк в составлении образов (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Комбинезон – это удобно, красиво и стильно. Он подойдет как для морских прогулок, так и для деловой встречи – при соответствующих аксессуарах. К тому же его легко подобрать под любой тип фигуры. Клаудиа часто экспериментирует с этой незаменимой летом вещью. К примеру, синий с принтом знаменитая красавица дополнила милыми подвесками на морскую тематику и очками в белой оправе. А зеленый с широкими брюками – сумочкой "змеиной" расцветки на длинной ручке и черными ботильонами на высоком каблуке. Оба варианта достойны того, чтобы их повторить.