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В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLE

Lite » Мода 06.06.2019 - 18:56
В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLE
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель украсила глянец и рассказала о социальной миссии

Наоми Кэмпбелл известна не только своей карьерой в мире моды, но и благотворительной деятельностью. Она принимала активное участие в помощи людям, пострадавшим от урагана Катрина, сирийским беженцам, участвовала в многочисленных кампаниях ООН, защищала природу и выступала против расовой дискриминации... Ее активная позиция и неувядающая красота послужили тем, что американский глянец ELLE пригласил ее украсить очередную обложку наравне с другими супермоделями. Так, другими звездами номера стали Аня Рубик, Даутцен Крез и Жизель Бюндхен.

В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLEНовая обложка Наоми (фото: instagram.com/naomi/) 

Наоми продемонстрировала весьма соблазнительный образ: белая футболка Dior  с красноречивой надписью Sisterhood Global, которая подчеркнула ее знаменитую стройность и молодость.

  • Безупречная королева
  • Просто королева
  • Ты моя любимая
  • Либим тебя, Оми
  • Ты просто ангел
  • Дорогая Матерь Христова!
  • Великолепна
  • Просто вау!
  • Сестричество определенно глобальное дело! Люблю это
  • Это мощно
  • Восхитительна
  • Ты КОРОЛЕВА! Я просто люблю тебя!
  • Потрясающая и великолепна, как всегда, мы скучаем по реальным моделям, как вы
  • Лучшая модель когда-либо, люблю тебя, Наоми

В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLEНаоми давно посвятила себя благотворительности (фото: instagram.com/naomi) 

В интервью Наоми рассказала о том, как она пришла к пониманию своей миссии. Так, по словам знаменитости, к сохранению природных ресурсов мать приучала ее с детства, повторяя безустанно: «Выключи свет, не включай воду, будь внимательна». Также Кэмпбелл стремится проявить осознанность при формировании гардероба. К примеру, хранит и использует вещи, е обращая внимания на цикличность трендов. «Мне все равно, сколько лет вещи. Если у меня есть привязанность, особая связь или любовь к творчеству человека, который создал ее, и к дизайну, я его ношу».

В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLEНаоми в платье Tom Ford (фото: elle.com) 

Также она призналась, что иногда использует общественный транспорт, что продемонстрировала недавняя рекламная кампания Valentino. 

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