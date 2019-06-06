В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLE

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель украсила глянец и рассказала о социальной миссии

Наоми Кэмпбелл известна не только своей карьерой в мире моды, но и благотворительной деятельностью. Она принимала активное участие в помощи людям, пострадавшим от урагана Катрина, сирийским беженцам, участвовала в многочисленных кампаниях ООН, защищала природу и выступала против расовой дискриминации... Ее активная позиция и неувядающая красота послужили тем, что американский глянец ELLE пригласил ее украсить очередную обложку наравне с другими супермоделями. Так, другими звездами номера стали Аня Рубик, Даутцен Крез и Жизель Бюндхен.

Новая обложка Наоми (фото: instagram.com/naomi/)

Наоми продемонстрировала весьма соблазнительный образ: белая футболка Dior с красноречивой надписью Sisterhood Global, которая подчеркнула ее знаменитую стройность и молодость.

Безупречная королева

Просто королева

Ты моя любимая

Либим тебя, Оми

Ты просто ангел

Дорогая Матерь Христова!

Великолепна

Просто вау!

Сестричество определенно глобальное дело! Люблю это

Это мощно

Восхитительна

Ты КОРОЛЕВА! Я просто люблю тебя!

Потрясающая и великолепна, как всегда, мы скучаем по реальным моделям, как вы

Лучшая модель когда-либо, люблю тебя, Наоми

Наоми давно посвятила себя благотворительности (фото: instagram.com/naomi)

В интервью Наоми рассказала о том, как она пришла к пониманию своей миссии. Так, по словам знаменитости, к сохранению природных ресурсов мать приучала ее с детства, повторяя безустанно: «Выключи свет, не включай воду, будь внимательна». Также Кэмпбелл стремится проявить осознанность при формировании гардероба. К примеру, хранит и использует вещи, е обращая внимания на цикличность трендов. «Мне все равно, сколько лет вещи. Если у меня есть привязанность, особая связь или любовь к творчеству человека, который создал ее, и к дизайну, я его ношу».

Наоми в платье Tom Ford (фото: elle.com)

Также она призналась, что иногда использует общественный транспорт, что продемонстрировала недавняя рекламная кампания Valentino.