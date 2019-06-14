Гола в пустелі: 49-річна Наомі Кемпбелл повністю оголилася для відомого глянцю

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Знаменитість вкотре продемонструвала бездоганну форму

Наомі Кемпбелл володіє бездоганною фігурою, над якою невпинно працює. Так чому б не продемонструвати її у всій красі, вирішила знаменита модель. Цього разу зірка, яка ніколи не боялася відвертих нарядів, пішла ще далі – вона взяла участь у зйомці для британського Vogue, де предстала повністю оголеною. Поки що "чорна пантера" поділилася всього одним кадром, але зате дуже мальовничим. Наомі стоїть посеред пустелі в Кенії, повернувшись до камери спиною. Тонка золота смужка – все, що видно на знаменитій красуні. Зате ніщо не заважає милуватися її бездоганно складеним тілом і точеними м'язами. Волосся Наомі прибрані в низьку зачіску, а на обличчі нанесений яскравий макіяж, який, до речі, створювала одна з найвідоміших візажисток в світі – Пет Макграт. Напевно зйомка буде спекотною і стильною!

Відвертий кадр підірвав мережу (фото: instagram.com/naomi)

В ній модель приміряла безліч яскравих образів – всі їх можна буде побачити в липневому випуску, який незабаром з'явиться у продажу. До речі, такі гарячі кадри викликали в основному тільки позитивні відгуки в мережі. Публіка давно звикла, що Наомі не соромиться оголюватися і навіть навпаки – закликає любити своє тіло. "Наомі передає вільну атмосферу серфінгу SS19 і міркує про те, що відчуття присутності і комфорту у власному тілі корениться в менталітеті...", – заінтригував головний редактор British Vogue Едвард Еннінфул.

Новий номер скоро з'явиться у продажі (фото: instagram.com/edward_enninful)

Також нещодавно модель виклала в мережу нове відео, де відповіла на запитання читачів. Свій YouTube-канал Naomi, на який підписано близько 140 000 чоловік, вона завела 6 місяців тому. Тут є як ролики з численних заходів, так і розповіді про те, як їй вдалося досягти успіху. Схоже, Наомі не на жарт захопилася створенням відеоконтенту.

Знаменита красуня любить оголюватися перед камерами (фото: instagram.com/edward_enninful)

"Новий епізод на моєму каналі YouTube. Спасибі всім, хто знайшов час, щоб написати мені питання. Мені подобається чути кожного з вас, і я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це знову...", – написала натхненна модель на своїй сторінці в Instagram, закликаючи всіх відвідати її сторінку.