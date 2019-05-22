Наоми Кэмпбелл – 49: секреты красоты и стройности супермодели

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Советы по уходу за собой, которые стоит взять на заметку.

Наоми Кэмпбелл, отмечающая сегодня свой 49-й день рождения, на самом деле относится к женщинам вне возраста. Супермодель 90-х до сих пор активно снимается для глянца, демонстрирует новые коллекции, блистает на светских ивентах, меняет молодых бойфрендов, а еще – вдохновляет огромную армию поклонников следовать своему примеру в спорте и образе жизни. Глядя на ее безупречную фигуру и сияющий внешний вид, действительно хочется перенять пару секретов. Изучаем!

Наоми Кэмпбелл в свои 49 лет выглядит безупречно (фото: instagram.com/naomi)

Питание

По словам знаменитой красавицы, она никогда не сидела на диетах. Исключение составляют детокс-дни, которые она регулярно устраивает себе облегчить работу организму, очистить его и "обновиться". К тому же Наоми давно осознала важность правильного питания. Поэтому в рационе модели преобладают овощи, зеленые салаты и рыба (от мяса она давно отказалась) – с таким питанием потребность в жестких ограничениях отпадает. Как-то она призналась, что не может жить без смузи, зеленых соков и большого количества чистой воды. А вот от сахара старается держаться подальше. Правда, кусочек шоколада в порядке исключения все же может себе позволить.

Рацион модели в последнее время максимально простой, с преобладанием овощей и зеленых соков (фото: instagram.com/naomi)

Спорт

Все, кто подписан на Instagram Наоми, знают, что значит для нее спорт. Не проходит и дня, чтобы она не занималась каким-либо видом физической нагрузки, и недели, чтобы она не выложила в сеть очередной вдохновляющий ролик из зала. Помимо фитнеса, она обожает пилатес, йогу и даже танцы. Результат – идеальная фигура, подтянутые мышцы, а еще – оптимизм и бешеная энергичность. Такими данными сегодня может похвастаться не всякая молодая модель.

Супермодель всегда обожала спорт и движение (фото: instagram.com/naomi)

Уход за кожей

Гладкая кожа без единого намека на увядание, идеальный овал лица, сияющая улыбка… Внешний вид модели заставляет всерьез задуматься, на самом ли деле это та самая Наоми, которая в 1991 году, по версии журнала People, была названа одной из 50 красивейших женщин мира. Сегодня она, безусловно, по-прежнему достойна этого титула.

Сегодня Наоми выгляилт не хуже. чем в молодости (фото: instagram.com/naomi)

Секреты ухода она спокойно рассказывает в многочисленных интервью. Это качественное увлажнение, питание и мягкое очищение кожи, применение масок, сывороток, для тела – регулярный скраб и крем. А еще посещение любимого косметолога. В общем, ничего необычного, главное – регулярность.

14 апреля Наоми отметила 33-летие модельной карьеры (фото: instagram.com/naomi)