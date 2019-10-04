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Оце ноги! Ірина Шейк показала досконалою фігурою в спокусливому вбранні

Lite » Мода 04.10.2019 - 21:26
Оце ноги! Ірина Шейк показала досконалою фігурою в спокусливому вбранні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала кадр з рекламної кампанії

Ірина Шейк, яка в травні стала обличчям нової версії аромату Scandal від Jean Paul Gaultier, показала новий кадр з рекламної кампанії. Дівчина продемонструвала "гаряче" фото: вона сидить на білому кріслі в розкішному чорному вбранні. Довге плаття-пальто з високим розрізом, оголював ноги, а під ним тільки чорна білизна. Доповнили образ туфлі на високих шпильках, вечірня укладка і виразний макіяж. "Завжди Scandal", – написала Шейк. Таким чином, мабуть, Ірина вирішила нагадати про парфум.

Оце ноги! Ірина Шейк показала досконалою фігурою в спокусливому вбранніНовий кадр з рекламної кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

Також днями вона показала жаркі кадри з дівич-вечора, який влаштувала в Нью-Йорку з російською моделлю і давньою подругою Ганною Вяліциною. Дівчата не відмовили собі в національних частуваннях, включаючи шампанське і бутерброди з ікрою. Ірина та Анна наділи шовкові халати з яскравим принтом і чудово провели час за розмовами і спогадами. "Одна з найголовніших причин, чому я прилетіла в Нью-Йорк", – написала Анна під фото.

Оце ноги! Ірина Шейк показала досконалою фігурою в спокусливому вбранніАнна та Ірина (фото: instagram.com/irinashayk)

А нещодавно її зняли за походом по магазинах у компанії фотографа Роана Пап'є. Ірина для цього виходу вибрала досить незвичайний спосіб: чорні велосипедки, двокольорове вкорочене поло з білими манжетами від adidas, а також білі кеди і невелика сумочка. Завершальний штрих – чорні сонцезахисні окуляри і масивна ланцюжок на шиї. Друзі прокотилися на машині, прогулялися по місту, перекусили кукурудзою і просто весело провели час.

Оце ноги! Ірина Шейк показала досконалою фігурою в спокусливому вбранніІрина і Жан-Поль Готьє (фото: instagram.com/irinashayk)

Та за роботою на всіх світових подіумах і зустрічами з друзями не забуває Ірина і про материнство. Папараці регулярно захоплюють молоду маму та її 2-річну дочку за прогулянками по Нью-Йорку. Тепер опіка малятка розділена між зірковими батьками, і Лея проводить половину часу з Шейк, половину – з Купером.

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