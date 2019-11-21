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Вот это декольте! Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье и в компании любимого

Lite » Мода 21.11.2019 - 19:27
Вот это декольте! Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье и в компании любимого
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса блистает на торжественном вечере в компании любимого

Ева Лонгория порадовала поклонников новым выходом в свет. В этот раз актриса отправилась в Мехико на мероприятие Global Gift Foundation, которое в этом году состоялось уже 5-й раз. Гала-концерт прошел на высшем уровне со всеми атрибутами столь роскошных ивентов, а потому наряд звезда подобрала соответствующий.

Вот это декольте! Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье и в компании любимогоЕва в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

На красной дорожке Ева появилась в стильном черном платье в пол с длинными пышными рукавами и крупным цветочным принтом от Monique Lhuillier. Пикантную нотку довольно сдержанному, на первый взгляд, наряду придавало внушительное декольте, которое едва прикрывало грудь знаменитой красавицы. Дополнили образ крупные серьги с зелеными камнями от испанского бренд TOUS. Макияж с выразительными глазами, гладкая укладка… Выглядела Ева невероятно женственно и сексуально!

Вот это декольте! Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье и в компании любимогоЕва, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/evalongoria)

Интересно, что в этот раз актриса вышла в свет не одна и не с сыном. Компанию ей составил любимый муж – мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, владелец крупной медиакомпании в Латинской Америке.

Вот это декольте! Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье и в компании любимогоЕва с мужем (фото: instagram.com/globalgiftusa)

«Почетная хозяйка @evalongoria и Пепе Бастон на праздновании 5-й годовщины гала-концерта Global Gift в Мексике», – так объявили пару на официальной странице мероприятия в Instagram.

Напомним, Ева и Хосе Антонио поженились в мае 2016-го года, перед этим 3 года влюбленные состояли в отношениях. В 2018-м году у пары родился первенец – сын Сантьяго. Малыш с детства проводит время на съемочных площадках и светских выходах, сопровождая свою активную маму. А потому уже давно привык к вниманию и обожает фотографироваться. Но в этот вечер ребенок остался дома.

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