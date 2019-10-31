Мамин Дракула: Ева Лонгория умилила сеть фото с маленьким сыном в забавном костюме

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Семья устроила вечеринку в честь Хэллоуина

Ева Лонгория, которая и сама обожает наряжаться, с детства приучает к этому свеого маленького сына. К обожаемому всем миром Хэллоуину она подготовила нечто необычное. Малыш Сантьяго в этом году появился на празднике в забавном костюме – наряд представлял собой нечто среднее между образом графа Дракулы и Бэтменом. По словам актрисы, к костюму она приложила руку самостоятельно.

"Вот второй костюм на Хэллоуин! Я сделала его сказочную накидку собственными руками", – написала Ева в своем микрологе. В таком виде Санти блистал на празднике, который устроила его семья. В сториз Лонгория показала подготовку к мероприятию, а затем и праздник, где и сама примерила накидку сына.

Ева сама готовила костюм малышу (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, костюм любимому сыну Ева подбирала тщательно. Еще за несколько дней до Хэллоуина на ее странице появились фото, где Санти позирует в черном костюме с ушками и рукавами, напоминающими летучую мышь. "Мой маленький Бэтмен", – добавила она смешную подпись.

Санти и Амори Гарридо (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория на праздник пришла в простом классическом образе: бежевого оттенка брюки и джемпер. Зато среди посетивших мероприятие нашлось много желающих нарядиться во всякого рода нечисть. К примеру, Амори Гарридо, пуэрто-риканский актер и близкий друг Лонгории, также выбрал костюм Дракулы. Поэтому вместе с Санти они составили весьма забавную парочку. "Дракула и Дракулита", – написал он под снимком, где они с ребенком веселятся и корчат рожицы.

Ева в бежевом луке (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, недавно Ева также показала образ в бежевых тонах. Она надела костюм кремово-бежевого оттенка и топ, которые дополнила туфлями на огромной шпильке. Лук икона стиля разбавила контрастными деталями – часы с красным циферблатом и черный маникюр стали лучшим дополнением к нему. "Кто еще в монохромных образах?", – написала Ева, намекая на свою страсть к однотонным образам.