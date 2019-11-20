Брюнеткам на заметку: Ева Лонгория рассказала о любимом цвете и показала стильные сочетания с ним

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда порадовала новым стильным образом

Ева Лонгория обожает демонстрировать стильные наряды всех цветов радуги. И, нужно отметить, знаменитой красавице с модельными параметрами к лицу все фасоны и оттенки. Но есть у актрисы и фавориты, о которых она рассказала подписчикам в своем микроблоге.

Ева в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева опубликовала как всегда удачный кэжуал-образ, который составили синие джинсы-скинни, белая футболка, а также объемный жакет приглушенного красного цвета. Завершают наряд коричневые босоножки с узким носком, бежевого оттенка сумочка на ремешке, а также золотая подвеска. Волосы Ева уложила в простую стильную укладку, а в макияже выделила глаза.

«Красный – мой любимый цвет. А какой ваш любимый оттенок?», – спросила у поклонников популярная актриса. Фоловеры Евы принялись рассказывать о своих любимых цветах, а заодно делать комплименты фигуре Евы и ее чувству вкуса. «Красный – это твой цвет!», «Красный просто восхитительно смотрится на тебе», «Ты смотришься замечательно в любом оттенке»…

Ева обожает краный во всех дресс-кодах (фото: instagram.com/evalongoria)

Также недавно Ева продемонстрировала вечерний вариант образа в этом цвете. Она вышла в свет в роскошном платье бордового оттенка с цветочной драпировкой от Monique Lhuillier. С глубоким вырезом и длинным шлейфом, он сделал Еву похожей на героиню сказки. Отличное завершение такого образа – укладка с духе старого Голливуда и ярко-красные губы.

Актриса может позволить себе любые оттенки (фото: instagram.com/evalongoria)

Любит Ева использовать красный и в пляжных образах. У знаменитой 44-летней красотки масса купальников, но, пожалуй, один из фаворитов – алый, с соблазнительным лифом и высокими вырезами на бедрах. Дополнить такой лук можно широкополой шляпкой с цветами и тонкой подвеской по примеру звезды.