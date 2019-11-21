Оце так декольте! Єва Лонгорія вийшла в світ у відвертій сукні і в компанії коханого

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса блищить на урочистому вечорі в компанії коханого

Єва Лонгорія порадувала шанувальників новим виходом у світ. Цього разу актриса відправилася в Мехіко на захід Global Gift Foundation, який цього року відбувся вже 5-й раз. Гала-концерт пройшов на вищому рівні з усіма атрибутами подібнних розкішних івентів, а тому вбрання зірка підібрала відповідне.

Єва в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

На червоній доріжці Єва з'явилася в стильній чорній сукні з довгими пишними рукавами і великим квітковим принтом від Monique Lhuillier. Пікантну нотку досить стриманому, на перший погляд, вбранню надавало значне декольте, яке ледь прикривало груди знаменитої красуні. Доповнили образ великі сережки з зеленими каменями від іспанського бренда TOUS. Макіяж з виразними очима, гладка укладка... Виглядала Єва неймовірно жіночно і сексуально!

Єва, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що цбого разц актриса вийшла у світ не одна і не з сином. Компанію їй склав коханий чоловік – мексиканський бізнесмен Хосе Антоніо Бастон, власник великої медіакомпанії в Латинській Америці.

Єва з чоловіком (фото: instagram.com/globalgiftusa)

«Почесна господиня @evalongoria і Пепе Бастон на відзначенні 5-ї річниці гала-концерту Global Gift в Мексиці», – так оголосили пару на офіційній сторінці заходу в Instagram.

Нагадаємо, Єва і Хосе Антоніо одружилися в травні 2016-го року, перед цим 3 роки закохані були у відносинах. У 2018-му році у пари народився первісток – син Сантьяго. Малюк з дитинства проводить час на знімальних майданчиках і світських виходах, супроводжуючи свою активну маму. А тому вже давно звик до уваги та обожнює фотографуватися. Але в цей вечір дитина залишилася вдома.