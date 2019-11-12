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Еще стройнее! 44-летняя Ева Лонгория показала совершенное тело в изумрудном наряде

Lite » Мода 12.11.2019 - 21:32
Еще стройнее! 44-летняя Ева Лонгория показала совершенное тело в изумрудном наряде
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса порадовала новым образом

Ева Лонгория в последнее время не устает радовать выходами в вечерних образах. Только на COCO at the Hollywood Bowl она показала сразу три наряда: желтое облегающее платье, красное в пол, а также изумрудное. Последний из них она показала относительно недавно, опубликовав снимок в своем микрологе.

Еще стройнее! 44-летняя Ева Лонгория показала совершенное тело в изумрудном нарядеЕва восхитила сеть красотой (фото: instagram.com/evalongoria)

Платье с откровенным декольте, оголившим грудь Евы, и высоким разрезом, демонстрирующим стройные ноги, сделало ее звездой красной дорожки. Дополнили его массивные серьги с зелеными камнями, гладкая укладка, а также выразительный макияж. Что ж, актриса в который раз сумела доказать, что ей к лицу все оттенки и фасоны. За короткое время знойная красотка набрала массу лайков от своих подписчиков, которые не устают восхищаться, как хорошо выглядит 44-летняя актриса и какая она стройная.

Еще стройнее! 44-летняя Ева Лонгория показала совершенное тело в изумрудном нарядеЕва в изумрудном платье (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, при беременности Ева набрала достаточно много лишних килограммов, сбрасывать которые ей было весьма нелегко. Но пока фигуру звезды критиковали в сети хейтеры, она даром времени не теряла. Начала актриса с того, что вместе со своим диетологом разработала цельную систему питания. Первые 6 месяцев после родов она придерживалась строгой, но гармоничной диеты. Никаких вредных углеводов, только полезные крупы, включая киноа и булгур, а также овощи, орехи и фрукты в небольшом количестве. Из белков остались также морепродукты и птица.

Ева в зале (видео: instagram.com/evalongoria)

Второй пункт – спорт. Ева стала усиленно заниматься в спортзале, хотя никогда особо не любила этого делать. Ради возвращения в форму молодая мама буквально "прописалась" в лос-анджелесском фитнес-клубе Granite Gym, популярном среди селебритис. Результаты своих тренировок (да и сами тренировки) звезда часто постит в личном микроблоге. Но помимо этого, она добавила больше движения и в повседневую жизнь: если есть возможность, она предпочитает пешую прогулку вместо авто. А в длительных поездках старается устраивать ежедневные пробежки.

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