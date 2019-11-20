В джинсах и с голой грудью: 46-летняя Хайди Клум демонстрирует стройное тело в сексуальном образе

Хайди Клум относится к числу знаменитостей, чей реальный возраст мы бы никогда бы не узнали, не будь «Википедии». Модель в свои 46 выглядит как минимум лет на 10 моложе, да и ведет себя, как молодая и полная энтузиазма девушка. Так, она обожает наряжаться, снимать забавные фото и видео, а также обнажаться. Возможно, к тому ее приучила карьера, а может, брак с 30-летним музыкантом. Тем не менее, жаркие фото на странице Клум в Instagram не переводятся.

Хайди Клум любит обнажаться (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколько часов назад немецкая супермодель и мама четырех детей опубликовала очередное из них. На фото она позирует топлес в компании своего стилиста Роба Зангарди. На Хайди надеты только узкие джинсы и босоножки на каблуках яркой расцветки с анималистическим принтом. 46-летняя красотка повернулась к камере спиной, тем не менее, показав голую грудь многочисленным фолловерам. Распушенные по плечам волосы, соблазнительная улыбка и безупречный прогиб спины – выглядит Хайди молодой и привлекательной. Что тут же отметили ее поклонники, засыпав звезду комплиментами и словами восторга.

Хайди в Julien Macdonald (фото: instagram.com/heidiklum)

По всей видимости, кадр сделан во время примерки перед торжественным вечером Trevor Project, который прошел в Калифорнии 17 ноября. Эта организация призвана защищать представителей ЛГБТ от самоубийств. Модель вместе со своим стилистом в это вечер выбрала платье с длинной бахромой и полупрозрачными вставками от бренда Julien Macdonald. Платье полной мерой продемонстрировало стройные ноги, тонкую талию и хрупкие плечи Хайди, так что лук получился более чем сексуальным. Компанию на красной дорожке супермодели составил и ее супруг, который, к слову, совершенно не ревнует жену и разрешает обнажаться на публике.