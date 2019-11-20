У джинсах і з голими грудьми: 46-річна Хайді Клум демонструє струнке тіло в сексуальному образі

Хайді Клум відноситься до числа знаменитостей, чий реальний вік ми б ніколи не дізналися, якби не було «Вікіпедії». Модель у свої 46 виглядає як мінімум років на 10 молодше, та й веде себе, як молода і повна ентузіазму дівчина. Так, вона обожнює вбиратися, знімати кумедні фото і відео, а також оголюватися. Можливо, до того її привчила кар'єра, а може, шлюб з 30-річним музикантом. Тим не менш, жаркі фото на сторінці Клум в Instagram не переводяться.

Хайді Клум любить оголюватися (фото: instagram.com/heidiklum)

Кілька годин тому німецька супермодель і мама чотирьох дітей опублікувала чергове з них. На фото вона позує топлес в компанії свого стиліста Роба Зангарді. На Хайді надіті тільки вузькі джинси і босоніжки на підборах яскравого забарвлення з анімалістичним принтом. 46-річна красуня повернулася до камери спиною, тим не менш, показавши голі груди численним фоловерам. Розпущене по плечах волосся, чарівна посмішка і бездоганний прогин спини – Хайді виглядає молодою і привабливою. Що відразу ж відзначили її прихильники, засипавши зірку компліментами і словами захвату.

Хайді в Julien Macdonald (фото: instagram.com/heidiklum)

Скоріше за все, кадр зроблений під час примірки перед урочистим вечором Trevor Project, який пройшов в Каліфорнії 17 листопада. Ця організація покликана захищати представників ЛГБТ від самогубств. Модель разом зі своїм стилістом в цей вечір обрала сукню з довгою бахромою і напівпрозорими вставками від бренду Julien Macdonald. Сукня повною мірою продемонструвала стрункі ноги, тонку талію і тендітні плечі Хайді, так що лук вийшов більш ніж сексуальним. Компанію на червоній доріжці супермоделі і склав її чоловік, який, до речі, абсолютно не ревнує дружину і дозволяє оголюватися на публіці.